Cada vez más cerca Hyrule Warriors: Age of Calamity para Nintendo Switch

Hyrule.- Cada vez más cerca el juego completo de Hyrule Warriors: Age of Calamity para la consola Nintendo Switch el cual será lanzado el 20 de noviembre.

Por el momento puedes descargar el demo que esta disponible para Nintendo Swich, donde se te relatará el capítulo 1 de Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Si eres fan de la saga de The Legend of Zelda, lamento decepcionarte pero todavía no se ha mencionado si este juego Hyrule Warriors: Age of Calamity pertenecerá a la línea del tiempo, ya que muchos han tenido su teoría al ver que se encuentra ambientado en la época de The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Sin embargo, Hyrule Warriors: Age of Calamity será al parecer una línea del tiempo alternativa, pero hasta el momento se desconoce si tendrá el mismo final que dará comienzo a Zelda Breath of the Wild.

La cuenta de Nintendo América cada día comparte un poco más de lo que veremos en el juego el cual lo puedes preordenar y si solicitar la versión digital, podrás recibir el item de la "cuchara de la suerte" que no vendrá en la versión física.

Take control of each of the fearsome Divine Beasts in #HyruleWarriors: Age of Calamity and wipe out Calamity Ganon’s forces by the hundreds!



A demo version is available now! Play through Chapter 1 & bring your save data to the full game on 11/20.https://t.co/AxBuGKJvix pic.twitter.com/mV1csDDyp0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 28, 2020

En el demo del primer capítulo de Hyrule Warriors: Age of Calamity se te permite usar a tres personajes, que son Link como caballero, la princesa Zelda y a Impa de hace 100 años.

La cuenta de Nintendo informa que todo los avances que hayas logrado en el demo, puedes trasladar tus datos guardados a la versión completa el día 20 de noviembre.

Puedes subir el nivel de los personajes del demo hasta el nivel 20, encontrar semillas Koroks, mejorar tus armas, encontrar ingredientes y partes de monstruos.

La historia de Hyrule Warriors: Age of Calamity de acuerdo con el sitio de Nintendo, relata que hace 100 años de los eventos de The Legend of Zelda: Breath of The Wild, un soldado llamado Link ha sido asignado a resguardar a la princesa Zelda y viajan a las cuatro diferentes regiones con Impa para reclutar a los poderosos campeones que ayudarán a defender Hyrule de los ataques de Ganon.

Al principio del demo se nos presenta la animación de momentos cuando Zelda sella a Ganon y en ese momento despierta el "mini guardián", el cual trata de escapar de otro guardián, por lo que abre un portal al "pasado", pero en ese portal también entra energía de la "calamidad".

A partir de ese entonces es cuando las cosas cambian ya que las cosas dejan de ocurrir como en los recuerdos que vemos en Breath of the Wild, ya que la princesa Zelda puede utilizar la tabla Sheikah.

Podría seguir hablándote del demo y de lo que se ha encontrado en los "dataminers", pero quizá ya serían spoilers, así que solo queda esperar al 20 de noviembre que este disponible en la Nintendo eShop.