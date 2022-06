La empresaria y cantante, además de modelo y playmate Noelia, compartió hace un par de días con gran orgullo una publicación en donde menciona que la empresa Apple reconoce a Celebriffy como una de las tres mejores plataformas sociales que existen en la actualidad.

Fue por medio de un video en su cuenta oficial de Instagram en donde publicó un video corto en donde mencionaba orgullosa este triunfo y reconocimiento.

Noelia junto a su equipo estuvo participando en un evento organizado por Apple hace un par de semanas, en donde compartieron sus experiencias con la creación del código único de Celebriffy, seguramente en dicho foro se encontraron con varias preguntas respecto a este proyecto que tiene más de dos años trabajando.

En pocas ocasiones la intérprete de "Candela" habla sobre las inversiones que tiene en sus diversas empresas, solo ha llegado a comentar que ha invertido más de 40 millones de dólares en esta plataforma digital.

Noelia se convirtió en una influyente empresaria | Instagram noeliaofficial

No se tiene una fecha exacta desde el momento en que inició con los planes para lanzar su propia plataforma, pero desde el momento en que lo decidió no ha dejado de invertir no solo dinero sino también tiempo e idear la manera de ofrecer el mejor servicio para los usuarios.

De acuerdo a la publicación que hizo Noelia, fueron Appstore los encargados de darle este reconocimiento como una de las mejores para iOS, es sin duda uno de los logros que vale la pena presumir.

Fue en WWDC22 "One code, one all" de Apple el evento en donde participó la empresaria al lado de su equipo técnico, seguramente en alguno de los foros que se presentaron compartiendo experiencias como creadores de nuevas tecnologías, y con la optimización como creadores de código único de Celebriffy.

En cada oportunidad que se le presenta a la cantante, comparte detalles que a varios de sus seguidores les han sido de suma importancia, sobre todo con el avance de la tecnología y la facilidad con la que nos movemos entre aplicaciones y plataformas.

El equipo de Noelia se ha concentrado en mejorar la experiencia del usuario, siempre que se tiene todo en uno, no solo facilita el uso de la nueva plataforma digital, sino que se deja de lado a las otras y se concentra solo en una.

De acuerdo a los datos compartidos por la bella celebridad de la música romántica e influyente empresaria, su plataforma en conjunto con una segunda dedicada al contenido picante, cuentan ya con más de 10 millones de usuarios, los cuales lograron tener en menos de dos años.