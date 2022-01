Científico retirado de la NASA afirma que Marte puede ser terraformado

Estados Unidos.- Pese a que las condiciones atmosféricas de Marte, el planeta rojo son extremas para el desarrollo de la vida humana, debido a que el planeta es duro y frio es constantemente azotado por tormentas de polvo y radiación cósmica, un científico de la NASA afirma que pese a las condiciones hostiles del planeta, aun comparte características con la Tierra por lo que podría ser "terraformado".

James L. Green quine trabajó por más de 4 décadas en la NASA y supervisó diversas misiones en el sistema solar, ha señalado que la humanidad podría arreglar marte para que pueda ser habitable y con la misma posibilidad Venus, según una entrevista realizada por el diario The New York Times.

Si bien, James abandonó la agencia espacial este año, sus ideas han trascendido y son recordadas pues es de los únicos científicos que se ha atrevido a afirmar que la terraformación de marte puede ser posible mediante la construcción de escudos magnéticos masivos entre el planeta y el Sol, lo que permitirá a Marte desviar las tormentas solares que debilitan la atmósfera del planeta permitiendo que la misma se fortalezca atrapando más calor y generando condiciones más optimas para hacerlo habitable.

"Sí, terraformar Marte es factible... Detenga la extracción y la presión aumentará. Marte comenzará a terraformarse . Eso es lo que queremos: que el planeta participe en esto de cualquier forma que pueda", dijo Green en entrevista al Nyt.

James señaló que hay varias formas de crear un escudo magnético, sin embargo, reconoció que es una idea que no es bien aceptada por la comunidad científica, ya que no les gusta la idea de terraformar un planeta.

"Estoy tratando de publicar un documento en el que he estado trabajando durante unos dos años. No va a ser bien recibido", dijo. "A la comunidad planetaria no le gusta la idea de terraformar nada. Pero ya sabes. Creo que también podemos cambiar a Venus, con un escudo físico que refleje la luz. Creamos un escudo y toda la temperatura comienza a bajar", añadió.