¿Qué buscadores puedo usar como alternativa a Google? 

¿Quién no ha usado Google para realizar una búsqueda? Para la sociedad actual la palabra Google es casi sinónimo de 'información sin límite', y no está tan alejado de la realidad; sin embargo, hace algunas décadas otros navegadores ocupan puestos más relevantes, o por lo menos competían realmente por los usuarios.

Ahora mismo la mayoría de nosotros no imaginamos la vida sin Google. Desde el más mayor de la casa hasta el más pequeño sabe que si quieres buscar algo en Internet, lo tienes que poner en el famoso buscador. Pero es importante conocer que no es el único en existencia, si bien, es usado por más del 65 % de la población, hay otros que vieron vida antes, como Yahoo, Ask, y algunos más que conocerás a continuación.

A pesar de la gran relevancia que logró obtener con los años la compañía de las letras con colores, no fue el primer buscador ni tampoco el más popular durante sus inicios. Por ello, demos una vuelta en la máquina del tiempo y comprobemos cómo fue "la vida" antes del muy popular Google.

WebCrawler

Seguro que nunca has oído hablar de WebCrawler, es normal. Solo los más viejos de la red pueden recordar este nombre que llegó a nuestras vidas mucho antes que Google, Yahoo o Ask. Su nombre significa “araña web” o “rastreador web”; muy de acuerdo a sus funciones y modo de uso.

Su creador fue Brian Pinkerton, un estudiante de la Universidad de Washington, EE.UU., pero la firma de servicios de Internet America Online (la actual AOL) lo compró en 1995. En 2001, fue adquirido por InfoSpace. En sus días era lo máximo, hasta que apareció Lycos y le quitó el primer puesto. Eran épocas en las que nunca pensábamos que las redes sociales tendrían ese poder.

Lycos

Lycos, Inc., es un buscador y portal web fundado en 1994, nacido como un proyecto de la Universidad Carnegie Mellon. También posee una red de servicios diversos como correo electrónico, hosting web y redes sociales. Fue de los primeros y se convirtió en una gran novedad en su momento, una época donde ni Ask o Google había nacido. Todos los usuarios de internet conocían Lycos.

Surgió como un proyecto de desarrollo de un motor de búsqueda liderado por el Dr. Bob Davis de la Universidad Carnegie Mellon en 1974. Se incorporó en 1995 y llegó a ser uno de los sitios web más visitados de Internet con una presencia global en alrededor de 40 países. Lycos todavía ofrece una variedad de servicios, como el buscador Web, pero el servicio gratuito de correo electrónico ya no es una de ellas. En 2018, la Empresa migró a correo electrónico pagando mensualidades o anualidades, y cerró las cuentas del servicio gratuito.

Yahoo

Mucho antes de que Google tuviese la envergadura actual, el mítico buscador 'Yahoo' ya ocupaba un puesto muy importante. Era superior a Ask e incluso a Altavista, de los que también hablaremos. Su nacimiento data de 1995, cuando Internet estaba dando sus primeros pasos y lo internautas no eran tan abundantes, ahora hasta los más pequeños del hogar lo usan.

En sus primeros años demostró tener éxito y todas las búsquedas se hacían en sus buscadores. Sin embargo, su error fue comenzar a llenarse los bolsillos con publicidad sin mejorar la calidad, algo con lo que Google ganó la batalla.

Ask

Aks vio la luz tras intentar responder preguntas realizadas en lenguaje natural. Fue el primer buscador comercial del tipo pregunta-respuesta desarrollado para WWW. Se colocó como una de las diez compañías con más visitas en Estados Unidos en septiembre de 2004. Sin embargo, su futuro no parecía muy alentador, a pesar de ser la alternativa perfecta a Yahoo.

Con el paso del tiempo y debido a la creciente eficiencia de la competencia, Ask Jeeves comenzó a perder usuarios, pero modificó su tecnología para aceptar la búsqueda mediante palabras clave; de modo que utilizó otros buscadores para encontrar respuestas y así mejorar su funcionalidad.

Altavista

AltaVista fue un motor de búsqueda de Internet en inglés y español desarrollado por Digital Equipment Corporation allá por el año 1998. Fue propiedad de la empresa Overture Service Inc. La cual, a su vez fue comprada por Yahoo. Su sede se encontraba en California y se llegaron a realizar unas 13.000.000 de búsquedas cada día.

Fue uno de los sitios más antiguos en la web, con su lanzamiento también en Fue lanzado en 1995, en su momento llegó a ocupar el primer lugar en los índices de navegación. Google, que lo destronaría posteriormente, fue fundada un poco más tarde, en 1998, e incluso Yahoo!, fue lanzado por primera vez en 1994 como una guía en Internet. El 8 de julio de 2013, Altavista fue finalmente cerrado.

Entonces, ahora que conoces un poco más de la historia de los navegadores web, ¿piensas variar tu uso de Google? Sin duda esta es una herramiento vital para los internautas, que acerca a cada uno de ellos una gama incontable de posibilidades ante casi cualquier situación que se te presente en la vida.