Código IMEI: como bloquear tu teléfono en caso de robo o extravío

En la actualidad, el teléfono celular es un artefacto que contiene nuestra información más importante, pues desde él podemos acceder a nuestra banca móvil, hacer compras, pagar servicios y contiene mucha información personal sensible, por lo que es importante que, en caso de robo o extravío, puedas bloquear tu Smartphone.

Para eso sirve el código IMEI (International Mobile Equipment Identity), el cual es un código internacional único que se asigna a cada teléfono móvil que se fabrica, se trata de un código de 15 dígitos que forman un número irrepetible para cada artefacto, lo cual permite conocer dónde se fabricó y quién lo compró.

Este código IMEI puedes visualizarlo fácilmente en tu teléfono digitando en tu teclado el *#06#, lo cual te arrojará tres códigos en los teléfonos más recientes, uno de ellos es el ICCID, otro el número de serie y por supuesto, el número de identificación del equipo a nivel internacional.

Por lo que, una vez que tu teléfono te haya arrojado el código IMEI, te recomendamos que lo anotes y lo guardes en un lugar en donde no puedas perderlo, esto te permitirá bloquear tu celular en caso de robo o extravío y con ello proteger la información personal que ahí contienes.

Cómo bloquear tu teléfono en caso de robo o extravío

Si tienes la mala fortuna de perder tu celular o de que te lo roben, lo que debes hacer es bloquearlo de inmediato para prevenir que tu información pueda ser extraída y usada de manera que pueda perjudicarte, para ello, lo primero que tienes que hacer es llamar a atención a clientes.

Una vez que contactes con atención a clientes, según tu compañías, lo que debes hacer es buscar en el menú la opción de reportar tu línea por robo o extravío, ahí también te permitirán bloquear el teléfono y para ello te solicitarán tu código IMEI, por lo que, debes tenerlo a la mano antes de marcar.

Una vez que el operador te atienda, debes externar que quieres que bloqueen tanto tu línea telefónica como tu teléfono, y para ello también te solicitarán tu número, y el nombre de la persona a la que pertenece la línea, incluso podrían preguntarte algún otro dato con el objetivo de comprobar que eres el titular de la línea.

Eso garantizará que tu teléfono móvil no pueda ser reactivado, flexeado o usado de ninguna manera, con lo cual puedes estar seguro de que las personas que tengan tu dispositivo en su poder, no podrán hacer mal uso de él ni de tu información sensible como contraseñas y líneas bancarias.

Si lo deseas, también puedes iniciar una carpeta de investigación en el Ministerio Público por el robo de tu Smartphone, esto para que, en caso de que sea localizado, se pueda investigar el robo, solo recuerda que el proceso necesita que tengas algo de tiempo disponible, para que no te resulte pesado.