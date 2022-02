¿Cómo abrir WhatsApp Plus en una computadora en sencillos pasos?

Por sí no lo sabías, pese a que se trata de una APK de la app original de Meta, WhatsApp Plus puede utilizarse desde una computadora, aunque, eso sí, implica un procedimiento más largo que el de la aplicación oficial.

Antes que nada, siempre debes tener en cuenta que, como otros mods de WhatsApp, WhatsApp Plus no es más que una APK, por lo que instalarla en tu teléfono celular conlleva ciertos riesgos. No obstante, las funciones extra que ofrece han hecho que millones decidan descargarla y comenzar a disfrutar de sus beneficios.

Ahora bien, en la era del trabajo en casa y de las clases virtuales, el uso de WhatsApp Web se ha popularizado, lo que deja con una gran incógnita a los usuarios de la versión "Plus": ¿Cómo usar la APK en una computadora?

Leer más: ¡Adiós a los chismes! Confirman que WhatsApp agregará tercer palomita

Una de las formas más sencillas para usar WhatsApp Plus en la computadora es mediante el emulador conocido como BlueStacks; se trata de un programa que ejecuta el sistema operativo Android en una PC como si se tratara de un dispositivo móvil cualquiera.

Para ello, primero debes descargar el emulador BlueStacks en tu computadora. Tras ello, descargarás también WhatsApp Plus en la PC. Posteriormente, harás doble clic y, de forma inmediata, el ordenador reconocerá dicho archivo en formato APK como ejecutable dentro del emulador, por lo que el programa se abrirá para instalar la app. Después de ello, espera unos instantes y abre e instala WhatsApp Plus.

Cabe mencionar que un gran inconveniente que se presenta al usar la versión "pirata" de WhatsApp en tu computadora es que, a diferencia de la aplicación de Meta, no podrás usar la app en tu celular si tienes la plataforma de mensajería instantánea abierta en la PC.

Leer más: WhatsApp Plus: ¿Cómo bloquear chats con contraseña para evitar metiches?

Siempre ten presente que la mejor opción siempre será usar WhatsApp original, ya que los diferentes mods de esta app no dejan de ser APK, lo que implica que deberás descargarlas en portales web no oficiales, y, además, muy probablemente tu cuenta sea bloqueada, pues Meta ha tomado esta medida a fin de garantizar una mayor seguridad a los internautas.