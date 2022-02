¿Cómo arreglar el "error inesperado" de WhatsApp Plus en mi Android?

Pese a ser una app muy popular, WhatsApp Plus no deja de ser una APK de la aplicación original de Meta lo que la lleva a presentar errores inesperados cuando el usuario está utilizando la plataforma, es por ello que en esta nota te diremos cómo arreglarlos.

En notas anteriores te hemos informado sobre las múltiples bondades que trae consigo la versión "Plus" de WhatsApp, así como también los inconvenientes que podrían llevarte a descartarla por completo.

En esta ocasión, te diremos cómo resolver la presencia del error inesperado que ocurre cuando estás usando WhatsApp Plus en tu teléfono celular con sistema operativo Android.

El error se presenta bajo una leyenda que justo marca un error, mismo que no parece tener como fuente un problema de conexión a internet, ya que se presenta en la pantalla un botón debajo del texto que indica que algo no anda bien en la plataforma de mensajería instantánea.

Para resolver el inesperado error en la versión "pirata" de la app de Meta sigue los siguientes pasos:

Ir a la Configuración de tu teléfono celular y entrar a Aplicaciones

Localizar el icono de WhatsApp Plus

En el portal de la app, deberás presionar Almacenamiento

Posteriormente, tendrás que dar clic en Borrar datos y Borrar caché

Tras ello, deberás reiniciar el móvil e ingresar a la app.

Cabe mencionar que otra de las soluciones al error inesperado en la APK más famosa de WhatsApp es simplemente actualizar la aplicación, en este 2022 se han liberado dos nuevas actualizaciones de la app, la cual, además de traer novedades, también ha solucionado los errores de las anteriores versiones.

Si todavía no has instalado WhatsApp Plus en tu celular, antes de hacerlo debes tener en cuenta que para poder usarlo deberás desinstalar WhatsApp de tu dispositivo móvil, pues de otra forma no funcionará la APK.

Tampoco está demás informarte que, en los últimos tiempos, la app de Meta se ha dedicado a suspender las cuentas de quienes usen esta versión no autorizada de la plataforma, por lo que existe el riesgo de que te quedes sin tu cuenta definitivamente.