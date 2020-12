¿Cómo conseguir los outfits de Ghost of Tsushima inspirados en God of War, Horizon y Bloodborne?

Ghost of Tsushima se ha convertido en uno de los títulos más exitosos de Sucker Punch Productions, y no deja de haber sorpresas para los usuarios de este videojuego para PlayStation 4, pues han llegado 4 nuevos outfits que se inspiran en clásicos como God of War, Horizon Zero Dawn, Bloodborne y Shadow of the Colossus.

Así como leíste: Sucker Punch dio a conocer este 18 de diciembre el lanzamiento de los nuevos e icónicos outfits, que estarán disponibles de forma totalmente gratuita hasta el próximo 15 de enero de 2021. (Nintendo anuncia celebración del 35 aniversario de Super Mario)

Recorre la isla de Tsushima en la piel del samurái Jin Sakai ataviado con cualquiera de los nuevos skins inspirados en Gof of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus y Bloodborne. Aquí te decimos cómo conseguirlos.

Para conseguir cualquiera de lo nuevo trajes únicamente deberás superar alguna misión en modo historia o supervivencia con cada una de las clases disponibles. Recuerda que tienes hasta el 15 de enero para conseguirlos gratis.

Ghost of Tsushima, lanzado el pasado 17 de julio, se ha consagrado como uno de los mejores videojuegos de acción-aventura que han llegado a la consola de Sony este año.

La historia nos lleva a la isla de Tsushima en el Japón de 1274, donde el último samurái, Jin Sakai, deberá hacer frnte a la primera invasión mongola.

Sin embargo, para lograr su misión el protagonista tendrá que enfrentarse a un conflicto moral, ya que tedrá que dominar un nuevo estilo de lucha basado en el sigilo, algo deshonroso para el código samurái.

Pese a que no se llevó el título como Mejor Juego del Año en The Game Awards 2020, es de destacar que Ghost of Tsushima se llevó la victoria en el voto de los jugadores, que apenas cuenta un 10% para el resultado final.