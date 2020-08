¿Cómo descargar Fortnite tras su salida de la App Store y Play Store?

Durante el transcurso del 13 de agosto el hashtag #freefortnite se volvió tendencia en Twitter y otras redes sociales, pues la multinacional Apple sacó de su catálogo en la AppStore al juego debido a que implementó un sistema de pagos propio que brindaba a los usuarios los mismos beneficios virtuales, pero a un precio menor al que cobraba usando el sistema usual de la compañía fundada por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne.

Los desarrolladores de la app de peleas a balazos y estrategia incluyeron la norma mencionada sin aviso previo, rebajando el precio de los V-Bucks (accesorios para los personajes) de 9,99 euros por 1.000 de los mencionados, usando el mecanismo de pago de Apple o 7,99 euros si se pagaba directamente a la creadora del juego.

Aunque es de esperarse que los amantes del juego fuera precisamente los que impulsan el hashtag mencionado, en busca de que vuelva a la tienda de Apple, existen otras formas de tenerlo y seguir disfrutando horas de disparos virtuales, aunque algunas no son las más recomendadas.

Fortnite en Android

Como ya fue mencionado, esta empresa al parecer también se sumó a la medida tomada por Apple, pues en su tienda oficial no puede ser encontrado el juego. Para tenerlo en tu dispositivo móvil no recomendaremos una página en particular, pero es tan fácil como buscar en tu navegador de confianza 'Fortnite apk'.

A continuación debes descarga el archivo y dar clic sobre él, como en todos los móviles te mostrará un aviso de seguridad que debes aceptar en caso de querer jugarlo. Se recomienda buscar la aplicación directamente en la página oficial del creador Epic games.

Fortnite en dispositivos Apple

Si por el contrario, cuentas con un móvil con sistema operativo iOS, lograr disfrutar del videojuego será todo una misión imposible, pues al ser dispositivos con mayor seguridad del software lograr instalarlo resulta practicamente imposible.

Una opción para los usuarios de la compañía de la manzana es no desinstalar la aplicación en caso de tenerla, así podrían pasar horas frente a la pantalla. En caso de borrar la app,no habrá forma de obtenerla de nuevo.

Si estás en esta situación y eres un fiel amante del Fortnite, es recomendable adquirir un móvil con sistema operativo android, por lo menos hasta que se solucione la situación, o se confirmé que el juego volverá o no.