¿Cómo descargar WhatsApp Plus, la aplicación para 'tóxicos' que elimina la privacidad?

Seguramente aluna vez has escuchado hablar de la aplicación WhatsApp Plus y las funciones que esta ofrece que no se encuentran disponibles en la versión original. En esta nota te diremos cómo puedes descargarla.

A diferencia de la versión original de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp Plus pone a disposición algunas funciones que, a simple vista, resultan altamente atrayentes, entre ellas, la posibilidad de poder programar mensajes, cambiar los colores de la plataforma virtual y activar el "modo avión" dentro de esta.

Aunado a ello, para los amantes de la ornamentación, la versión "pirata" Plus de WhatsApp también ofrece más fondos de pantalla y emoticones para que los usuarios puedan usar en sus conversaciones. Además, también da más opciones de llamadas y videollamadas.

Leer más: ¿Cómo evitar que mi cuenta de WhatsApp sea hackeada?

Por sí fuera poco, esta app modificada permite al internauta tener una mayor capacidad para enviar archivos multimedia, pues libera hasta 50 MB, en comparación con los 16 MB de la app original de Meta, ello sin disminuir la calidad de los archivos que se envían.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus?

En primer lugar, se tendrá que desinstalar la versión original de WhatsApp del teléfono celular que opera con el sistema Android.

En segundo lugar, se deberá buscar la versión V18.50 de WhatsApp Plus como archivo de instalación, en este paso de debe tener cuidado verificando que el portal web sea seguro y no se trate de un malware.

En tercer lugar, se tendrá que hacer clic en "Instalar WhatsApp Plus".

En cuarto y último lugar, se deberá añadir un número de teléfono celular para vincular a los contactos.

Peligros de usar WhatsApp Plus

Cabe recordar que en las condiciones de servicio de WhatsApp queda expresamente que las apps no admitidas, entre ellas WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son "versiones alteradas" de la aplicación original.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp”, señala.

Debido a que violentan las normas de seguridad y privacidad del usuario, WhatsApp no aprueba estas apps piratas, ya que no hay forma de poder validar las practicas que utilizan para mantener la seguridad de los afiliados.

Leer más: ¿Cómo restaurar las conversaciones de WhatsApp en un celular nuevo?

Incluso, para sancionar a las personas que usan esta APK (Android Aplication Package), WhatsApp puede impedir el funcionamiento de estas cuentas, lo cual es notificado al usuario mediante un mensaje dentro de la aplicación con la leyenda "suspendida temporalmente".