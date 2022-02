Cómo descargar WhatsApp Plus versión 19.00.00 de la APK en tu smartphone

Si bien una de las mayores desventajas de WhatsApp Plus es que no se actualiza tan constantemente como WhatsApp, este 2022 trajo consigo la actualización 19.00.00 de la APK más popular. En esta nota te diremos cómo descargarla.

La nueva versión de la plataforma de mensajería instantánea "pirata" trae consigo algunas nuevas funciones, entre las que se encuentra la posibilidad de estar "siempre en línea" para tus contactos.

WhatsApp Plus es uno de los tantos mods que existen de la aplicación original de Meta, lo que significa que para poder descargarla, además de contar con un teléfono celular con sistema operativo Android, deberás recurrir a portales web.

Leer más: Truco para aumentar la señal de tu celular Android en pocos pasos

Al ser un APK, la versión "Plus" de WhatsApp no se encuentra disponible para descarga en las tradicionales tiendas de apps electrónicas (Google Play, App Store, AppGallery), sino que aquellos internautas que quieran bajarla deberán ir a páginas web no oficiales, corriendo con ello el riesgo de descargar virus a su dispositivo móvil.

Es por ello que lo mejor es recurrir a los portales web seguros, entre los que se encuentran, Softmany, APKilimitado y AndroForever, lugares donde es 100% segura la descarga libre de malwares.

Antes que te decidas por instalar la APK de WhatsApp 19.00.00 debes tener en cuenta que, previo a ello, tendrás que eliminar la app de WhatsApp de tu smartphone, ya que de no hacerlo el mod de la aplicación de Meta no podrá ejecutarse de forma correcta. Además, deberás eliminar todos los archivos de la app original 1ue queden en la sección Aplicaciones.

Recuerda que esta nueva actualización de WhatsApp Plus trae consigo dos grandes novedades: por un lado, el siempre "en línea", y, por otro lado, la posibilidad de ver las fotos y videos programados para una sola vista, las veces que quieras.

Leer más: ¿Qué pasa si dejas cargando tu celular Android toda la noche?

La primera función, te servirá para tener mayor privacidad, ya que tus contactos no podrán ver la hora de tu última conexión o saber si no estás "on line", puesto que aparecerás en ese estado las 24 horas del día. En tanto que, la segunda herramienta, hará posible que disfrutes las veces que quieras los archivos multimedia programados para una sola vista.