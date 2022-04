¿Cómo descargar el APK versión 19.32.0 de WhatsApp Plus, la app para infieles?

En días recientes, WhatsApp Plus liberó su versión 19.32.0, es por ello que en esta nota te diremos cómo puedes descargar la más reciente y novedosa actualización del APK favorito de infieles.

Como pasa con todas las apps modificadas, pese a que los mods traen riesgos, millones de internautas deciden descargarlas en sus smartphone por las diversas funciones extras que traen consigo, y la versión "plus" de la app de WhatsApp no es la excepción.

En los últimos días de marzo, WhatsApp Plus liberó su actualización 19.32.0, versión que incluye algunas funciones extras que mejoran por mucho la experiencia al usar la plataforma de mensajería instantánea, pero ¿cómo descargar esta versión del mod?

Para poder descargar la versión 19.32.0 del APK de la app original de Meta, primero se debe tener instalada la aplicación modificada, ya que si esta ya se tiene habilitada en el dispositivo móvil bastará con buscar en los tres puntos superiores de la pantalla la opción de "Actualizar WhatsApp Plus".

Ahora bien, en caso de que no tengas descargada e instalada WhatsApp Plus, tendrás que hacerlo, por lo que primeramente deberás desinstalar WhatsApp Plus de tu teléfono celular, requisito indispensable para que la app modificada pueda ejecutarse.

Para ello, lo mejor es acudir a la tienda electrónica del sistema operativo que use tu smartphone y ahí buscar la app de WhatsApp, para posteriormente pulsar la opción de "desinstalar".

Tras ello, buscarás un sitio web seguro, libre de virus, para descargar el APK versión 19.32.0. Nosotros te recomendamos las siguientes páginas: Malavida, APKilimitado y AndroForever, alternativas confiables.

Después, descargarás e instalarás el mod de WhatsApp, y seguirás los mismos pasos de registro que se dan para dar de alta una cuenta en WhatsApp con tu número de celular y ¡Listo! Tendrás la versión 19.32.0 del mod más popular de la app de Meta.

Recuerda que lo mejor siempre será tener instaladas las apps oficiales, ya que los APK, al no ser aplicaciones originales pueden vulnerar los datos proporcionados por los usuarios, por lo que la información personal puede usarse con otros fines ajenos a la plataforma.