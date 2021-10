¿Cómo elegir la mejor pantalla en el Buen Fin 2021?

Ya se acerca el fin de semana con las mejores ofertas del mercado, y muchos ya se están preparando para conseguir todos los productos al mejor precio. Uno de los artículos más buscados durante el Buen Fin son las pantallas de TV, ya que podemos encontrar diversos modelos con promociones increíbles.

Si estás pensando en comprar una nueva pantalla durante este evento, pero no sabes cómo elegir la mejor opción para ti, aquí encontrarás toda la información que necesitas.

El Buen Fin es una iniciativa gubernamental para motivar el consumo y beneficiar la economía al mismo tiempo. Aunque el evento es excelente para ahorrar un poco de dinero, hay que ser conscientes de qué y dónde vamos a comprar, ya que muchos negocios se aprovechan para inflar los precios.

Por eso, la mejor recomendación es saber exactamente qué modelo quieres comprar, y con anticipación verificar el costo. De esta forma, podrás asegurarte de que accederás a la mejor oferta posible.

¿Qué debo saber antes de comprar una pantalla?

Hay varios factores que pueden transformar tu decisión, dependiendo de tus gustos y preferencias. Para elegir la mejor TV tienes que pensar en el tamaño, sí será Smart, curva o plana, LED u OLED, HDR, entre otros. Aquí te dejamos una explicación de cada uno, y además te anexamos algunas pantallas recomendadas que podrás conseguir en el Buen Fin a buen precio.



Tamaño de la pantalla

Lo primero que vemos en una TV es el tamaño de la misma, y pareciera que mientras más grande mejor. Sin embargo, esto no es cierto todo el tiempo. El tamaño adecuado depende del lugar en donde vayas a colocarlo, y la distancia que hay entre ese lugar y donde planeas sentarte. Esto se debe a que si es una pantalla muy grande, pero la distancia es muy corta, no podrás apreciar toda la imagen cómodamente.

Este cálculo lo puedes realizar fácilmente, solo debes medir en pulgadas la distancia que hay entre el lugar del TV y el asiento, y luego divídelo entre 2. El resultado será el tamaño de pantalla recomendado para esa habitación, y tendrás por seguro que podrás apreciar la totalidad de la imagen en todo momento.

¿Smart TV?

En la actualidad, la mayoría de las pantallas que vemos en el mercado son Smart TV. Esto significa que tienen la capacidad de conectarse a Internet, y por ende, pueden reproducir contenido de Netflix, HBO, YouTube, Roku, Hulu, Disney+, etc. Sin embargo, aún existen las pantallas convencionales, que también pueden ser una buena opción, además de ser más económicas.

La elección dependerá del uso que quieras darle a tu pantalla. Si deseas que tu TV se conecte directamente a todas estas aplicaciones, entonces un Smart TV será ideal. Pero, si lo que quieres es una pantalla para otros motivos, o posees un accesorio como Chromecast o similares, entonces puedes optar por pantallas convencionales.

¿LED u OLED?

Aunque el nombre suena similar, ambas tecnologías son muy diferentes. Las pantallas LED están iluminadas por diodos de luz que pueden estar ubicados en el borde de la TV o detrás de la pantalla. En cambio, la tecnología OLED funciona con diodos orgánicos emisores de luz que se iluminan cuando hay una corriente eléctrica, lo que permite que cada diodo produzca luz de forma individual.

Con la tecnología LED puedes estar seguro de que encontrarás un brillo e iluminación en la imagen sin igual, porque está completamente iluminada así la pantalla esté en negro. En cambio, con OLED tendrás mayor contraste y negros puros y profundos, ya que los diodos no emiten luz si no tienen corriente. Entonces, ¿qué elegir?

Las pantallas LED suelen ser más económicas y más resistentes, pero la imagen no es tan nítida en comparación. Mientras, las OLED ofrecen mayor intensidad de color y contraste, pero son más costosas, y a veces, dependiendo del ángulo en que se vea, los tonos de los colores pueden cambiar.

Nuestra mejor recomendación es ver en persona, con anterioridad, la imagen de ambas pantallas y elegir en base a tus gustos, preferencias, y presupuesto.

¿Es mejor Full HD o 4K?

Primero, antes de elegir, veamos la diferencia entre ambos. Cuando hablamos de Full HD nos referimos a una resolución de 1080p, o 1920x1080 píxeles; mientras, el 4K, o también llamado Ultra HD, tiene una resolución de 2160p, o 3840x2160 píxeles. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Mientras más píxeles, mejor calidad, nitidez y detalle tendrá la imagen.

Aunque las pantallas 4K son muy atractivas, también hay que pensar que en la actualidad no existe mucho contenido a este nivel. Por lo tanto, si adquieres una pantalla con esta resolución, lo que obtendrás es que tu TV amplíe el contenido tradicional para mejorar la imagen lo más que se pueda, pero no llegará a ser 4K per se.

Como en el punto anterior, nuestra mejor recomendación es ver la diferencia en persona, teniendo en cuenta la limitación de contenido que existe en la actualidad.



Pantalla Plana Vs. Curva

Las pantallas curvas se han vuelto muy populares. La ventaja que tienen, en comparación con las planas, es que el ángulo te permite tener una experiencia más real porque los costados se encuentran más cercanos a la vista. No solo ayuda a tener una sensación más real, sino que también reduce la fatiga visual. La única desventaja es que ocupa un mayor espacio en la habitación, por lo cual, muchas personas terminan decidiendo por una pantalla plana que puedan empotrar en la pared. Dependiendo del lugar donde vayas a colocar la TV, puedes analizar si una pantalla plana o curva va mejor.

¿Cuál es la mejor pantalla según sus funciones?

Es difícil elegir una sola pantalla como la mejor opción, ya que esto depende en gran medida de los gustos y de la función que vayas a darle. Sin embargo, a continuación te dejamos algunas recomendaciones que creemos te van a gustar.

Samsung 65” Curvo UN65MU850DFXZA: si te llaman la atención los televisores curvos, entonces no te puedes perder este modelo de Samsung con resolución 4K y calidad HDR que ofrece mayor nitidez, claridad y brillo. Excelente para videojuegos por su rapidez y suavidad. Viene con sistema operativo Tizen OS para navegar en las aplicaciones de streaming.

Samsung 40” Full HD Curvo UN65MU850DFXZA: otro modelo curvo que vale la pena es este Samsung, Full HD de 65 pulgadas que promete presentarte imágenes increíbles en todo momento. Se pueden descargar aplicaciones de streaming, juegos, redes sociales, y más, además de tener la posibilidad de controlarlo por voz.

Sony BRAVIA KDL-32W600D: esta pantalla LED de 32” viene con resolución 4K y capacidad de reproducir contenido HDR, pero además, con tecnología de sonido envolvente ClearAudio+, una combinación alucinante para películas y videojuegos.

TCL 55” 55S405-MX: si quieres disfrutar de la mejor calidad 4K y HDR pero tu presupuesto es limitado, entonces debes echarle un vistazo a esta pantalla TLC. Con 55” viene con sistema operativo Roku TV que te permite navegar por las aplicaciones de streaming y hasta conectarlo con tu dispositivo móvil.