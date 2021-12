Si desactivaste la opción de confirmaciones de lectura, no podrás saber quién vio tus actualizaciones de estado. Si un contacto desactivó sus confirmaciones de lectura, no podrás saber si vio tus actualizaciones de estado.

Cabe señalar que podemos ajustar de una forma muy precisa quién ve y quién no ve nuestros estados. La primera opción es que todos nuestros contactos vean los Estados, mientras que la segunda es que la puedan ver todos los contactos excepto algunos que seleccionamos como por ejemplo familiares, jefes, etc.

México.- WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada e incluso una herramienta de trabajo, por lo que hay cosas que no queremos que nuestro jefe estricto o algunos compañeros vean, también nos gustaría que algunos familiares no vean las cosas que compartimos pero ¿Cómo elegir quién ve las actualizaciones de estados de WhatsApp?

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el