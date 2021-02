Aunque es cierto que WhatsApp es una aplicación que nos facilita la comunicación en diversos sentidos, también es verdad que al pasar los días, meses y años se van acumulando gran cantidad de chats, sobre todo grupales, que al trascurso del tiempo quedan obsoletos, es por ello que en esta nota te diremos cómo eliminar o archivar de golpe todos tus chats de WhatsApp.

Debido a que hay muchas mentes detrás de una de las apps de mensajería instantánea más usadas al rededor del mundo, estas han pensado en las soluciones prácticas que se pueden llegar a ocupar por parte de los usuarios de WhatsApp, es por esta razón que ponen a su disposición diversidad de herramientas que harán que el uso de la misma se más cómodo para los internautas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Cómo clonar WhatsApp y usarlo en 2 móviles a la vez

Sigue estos sencillos pasos para eliminar o archivar todos tus chats de golpe en WhatsApp/ Fuente: Pixabay

No es nada de raro que, llegado un tiempo, tengas deseos de eliminar o esconder algunas conversaciones que ya no te resultan útiles en tu WhatsApp o, incluso, de plano, hacer borrón y cuenta nueva: dejar tu WhatsApp como cuando lo instalaste la primera vez. Pensando en que se podrían presentar las anteriores situaciones, la aplicación que es propiedad de Facebook, hace posible que se puedan borrar o archivar en una sola movida todas tus conversaciones. Para lograrlo, haz lo siguiente:

Abre tu WhatsApp y pulsa el botón de tres putos verticales que aparece en a esquina superior derecha de tu pantalla.

que aparece en a esquina superior derecha de tu pantalla. Una vez que lo hayas hecho, se te mostrará el menú con diferentes opciones, allí deberás seleccionar " Ajustes ".

". Una vez dentro de la sección "Ajustes", pulsa en " chats ", con lo que podrás acceder a este apartado.

", con lo que podrás acceder a este apartado. Dentro de Ajustes, desliza hacia abajo y selecciona " Historial de chats ", misma que es la última de las opciones que se te muestran.

", misma que es la última de las opciones que se te muestran. Abierto el Historial de chat te darás cuenta que allí dentro están las dos opciones que en esta nota nos competen. Para que puedas esconder los chats en la sección "Archivados" tendrás que pulsar en " Archivar todos los chats " y validar la acción pulsando en "OK". Por su parte, si lo que quieres es eliminarlos, solamente deberás seleccionar " Eliminar todos los chats " y, así como en el anterior, confirmar la acción pulsando "Eliminar".

" y validar la acción pulsando en "OK". Por su parte, si lo que quieres es eliminarlos, solamente deberás seleccionar " " y, así como en el anterior, confirmar la acción pulsando "Eliminar". Ahora bien, si deseas eliminar de igual forma todos los archivos enviados en tales conversaciones, pulsa en "Eliminar los archivos de los chats" y, como con los otros, valida tu decisión.

Leer más: Cómo crear encuestas en WhatsApp y añadirlas a tus grupos

Antes de que te decidas a llevar a cabo cualquiera de las opciones anteriormente expuestas, deberá de tener presente que mientras que la acción de archivar es algo que es reversible, es decir, en cualquier momento que desees podrás volver a hacer visibles las conversaciones; por el contrario, al eliminar tus chats te estarás despidiendo de ellos posiblemente para siempre si es que no los has respaldado en una copia de seguridad completa de WhatsApp, por lo que te invitamos a que reflexiones al respecto y, sobre todo, les des un vistazo para corroborar que no hay en ellos información importante.