¿Cómo funciona WhatsApp Plus? Ventajas y riesgos de la aplicación más "tóxica"

A estas alturas seguramente has escuchado o leído el nombre "WhatsApp Plus", la app pirata de la aplicación de Meta, que se encuentra habilitada para proporcionar más funciones que la original a los usuarios.

WhatsApp Plus es una versión modificada de la app WhatsApp, pensada para aquellos internautas que buscan tener un mayor nivel de personalización de la aplicación de mensajería instantánea.

Ten en cuenta que, al final del día, esta versión pirata de la app de Meta no es más que la APK nativa de WhatsApp, pero con hojas de estilo cambiadas, por lo que los mensajes y el resto de información se canalizan mediante los servidores de la aplicación, de ahí que el sistema de encriptación es el mismo que el de la original.

Leer más: Truco de WhatsApp para poder silenciar a alguien de un grupo sin expulsarlo

Para poder instalar WhatsApp Plus en los teléfonos celulares, el usuario tendrá que desinstalar, en primer lugar, la versión original de la aplicación de mensajería instantánea completamente.

Desventajas de WhatsApp Plus

A pesar de las ventajas estéticas y de memoria para enviar archivos que esta aplicación puede tener comparada con la versión original de WhatsApp, quien tenga pensado instalarla debe de tener en cuenta que no todo es miel sobre hojuelas, ya que esta conlleva algunas desventajas.

Una de las mayores ventajas que tiene WhatsApp Plus es, sin duda alguna, que las actualizaciones tardan bastante tiempo más en llegar que en la plataforma electrónica original.

Aunado a ello, los emoticones especiales únicamente funcionan si los contactos del usuario también tienen instalada WhatsApp Plus, por lo que si usan la app de Meta solamente verán un cuadro blanco.

Pero lo más grave de todo es que, WhatsApp podría suspender la cuenta de quien use la versión Plus de la aplicación de mensajería instantánea, ya que sus políticas sobre la misma son muy claras respecto a su instalación.

Leer más: ¿Cómo activar el modo invisible de WhatsApp?

"WhatsApp Plus no es una aplicación autorizada por parte de WhatsApp. WhatsApp Plus no está asociado con WhatsApp y no apoyamos a WhatsApp Plus. WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil. Es posible que WhatsApp Plus comparta tu información con aplicaciones de terceros sin tu conocimiento o permiso", refiere la empresa sobre el uso de esta app pirata.