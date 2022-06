¿Cómo puedo hacer que mi número de celular aparezca como privado?

Un beneficio extra de que tu número aparezca como privado, además de la seguridad, es que no dejará registro en la lista de llamadas recibidas de la otra persona y tampoco podrán regresarte la llamada. ¡Esperamos que este truco te haya sido de ayuda!

En el caso de los iPhone , que cuentan con sistema operativo iOS , no existe una opción para ocultar tu número telefónico como en la mayoría de los dispositivos Android, sin embargo, es posible hacerlo de la siguiente manera:

Como habrás notado, es muy sencillo que tu número de celular aparezca como privado si se trata de un Android. Sin embargo, esta opción puede no aparecer disponible para todos los smartphone con ese sistema operativo.

Por si no lo sabías, es muy sencillo hacer que tu número telefónico aparezca como "desconocido" al llamar a alguien más. No es necesario descargar ninguna app externa o hacer modificaciones difíciles; de hecho, si tu teléfono es Android la solución es más fácil de lo que crees, aunque también es posible hacerlo con iOS .

Ya sea por privacidad, por seguridad u otras razones, probablemente has deseado que tu número telefónico aparezca oculto al momento de llamar a alguien, y aunque esto suele asociarse con estafas o extorsiones, lo cierto es que cualquiera puede hacerlo, así que aquí te explicaremos cómo puedes hacer que tu número de celular aparezca como privado .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.