¿Cómo quitar el modo seguro de un celular Samsung?

El modo seguro es una forma en la que pueden encender los equipos Samsung o cualquiera que tenga sistema operativo Android, y es que suele suceder cuando hay un mal funcionamiento en el equipo ya sea de forma automática o cuando se mantiene presionada una tecla cuando el celular se inicia.

Esto puede distinguirse fácilmente, ya que en la parte inferior izquierda de la pantalla aparecerá la leyenda “Modo Seguro”, además que puedes confirmarlo ya que, las aplicaciones no cargarán.

Leer más: Así se puede silenciar un chat de WhatsApp para siempre

¿Cómo quito el modo seguro de mi celular Samsung?

La opción más sencilla y la que debe funcionar en la mayoría de los casos es simplemente apagar y encender el celular nuevamente, si al primer intento no funcionó, vuelva a hacerlo.

Si esto no funciona y su celular es de batería extraíble, deberá quitar la batería de su equipo, esperar de uno a dos minutos y luego volver a colocarla, encienda su celular. En el caso de que continúe en modo seguro, vuelva a intentarlo esperando más tiempo sin la batería y oprima cualquier tecla durante todo el tiempo, luego coloque su batería y encienda con normalidad.

Aunque su celular tiene batería interna, tendrá que esperar que se descargue por completo y esperar unas horas para encenderlo.

Si aún después de estos intentos continúa encendiendo en modo seguro debe apagarlo y encenderlo, mientras mantiene presionada la tecla de subir volumen.

Según la página oficial de Samsung, debe asegurarse que el celular no esté cargándose y que ninguna de sus teclas esté siendo presionada por la funda, por lo que puede presionarlas todas para verificar que no estén pegadas o atoradas, y al apagar el celular esperar al menos un minuto para que el equipo no guarde cualquier remanente eléctrico interno.

Leer más: WhatsApp: Aprende cómo transmitir videollamadas directo al televisor

Si su celular no sale del Modo Seguro tras muchos intentos, lo más probable es que se hayan realizado modificaciones no avaladas por Samsung como un rooteo, lo que invalida la garantía del producto.