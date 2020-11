Cómo saber si alguien está en línea en WhatsApp, aunque aparezca lo contrario

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en el mundo, pues además de mandar mensajes sirve para enviar fotografías, videos y hasta documentos de manera instantánea.

Esta aplicación tiene diferentes modalidades para la tranquilidad y seguridad de los usuarios y se puede usar en telefónos inteligentes o PC.

Por si no lo sabías existen múltiples configuraciones en WhatsApp para pasar desapercibido, como no mostrar la hora de tu última conexión, no mostrar palomitas azules cuando lees un mensaje, entre muchos más.

Pero también hay trucos como el de cómo saber quién está en línea aunque aparezca lo contrario, enseguida te enseñaremos.

Primeramente debes de descargar una extensión a fin que funciones en la computadora y con el navegador Google Chrome, de no ser así, no funcionará por completo.

Primer paso: Debes deabrir WhatsApp Web en tu navegador, en este caso Google Chrome.

Web en tu navegador, en este caso Google Chrome. Segundo paso: Después descarga la extensión llamada WA Web Plus, la misma que permitirá activar diferentes funciones en WhatsApp Web.

Web. Tercer paso: Cuando lo hagas, deberás pulsar el símbolo "+" para así acceder al panel secreto.

Cuarto paso: En ese momento busca la oración "Notify about online contacts"

Después de seguir los pasos anteriores deberás decirle a tu contacto, por un mensaje que se conecte, cuando lo haga, verás que se aparecerá un círculo color verde fosforescente en la foto e tu amigo; además WhatsApp Web te hará llega una notificación silenciosa en donde te avisará que tu amigo está conectado para que aproveches y platiques con él o ella.

Ahora ya lo sabes, chatea con tu contacto elegido cuando te aparezca que está en línea.