¿Cómo saber si alguien tiene WhatsApp Plus instalado? Estas son las pistas

Debido a las funciones adicionales con las que cuenta WhatsApp Plus a diferencia de WhatsApp su uso ha aumentado en los últimos años, es por ello que si quieres saber si uno de tus contactos utiliza esta APK aquí te daremos algunas pistas que te ayudarán a averiguarlo.

En anteriores notas hemos hablado de los beneficios que trae consigo la app "pirata" de Meta, así como también los contras que supone descargarla en el teléfono celular, entre ellas, el que el usuario tenga que forzosamente desinstalar la app original.

Para saber si uno de tus contactos hace uso de la versión "Plus" puedes usar las funciones extras que la APK tiene. Por ejemplo, si una persona está conversando contigo y no ves el "en línea" a pesar de que esté escribiendo en tu chat, es una de las pistas más palpables que podría darte una idea de que la plataforma que usa no es la original.

Leer más: ¿Moderas su uso? Dejar el celular te hará sentir como adicto a las drogas

También, si esa persona te envía emoticones que no puedes ver, es decir, que aparece un cuadro con un signo de interrogación, es muy probable que tu contacto este usando WhatsApp Plus, ya que esta app pone a disposición una variedad más extendida de estos que la versión oficial, razón por la que WhatsApp no los logra reconocer.

Una última pista para darte cuenta si tu contacto tiene instalado el WhatsApp Plus es el que únicamente aparezcan las palomitas en color azul cuando te responda al texto que le mandaste.

Las anteriores son los indicios que te permitirán identificar si una persona usa la versión "Plus" de WhatsApp, aunque debes tener claro que hay muchas otras funciones de esta aplicación que te pasarán desapercibidas.

Esta versión pirata de WhatsApp tiene otras funciones que seguramente pasarán sin ser visibles para el internauta que no la tenga instalada; como por ejemplo, la posibilidad de colocar contraseña a determinados chats o el modificar la hora de la última vez u ocultar esta a algunos contactos.

Leer más: ¿Sabías? Puedes esconder con contraseñas algunos contactos en WhatsApp Plus

Otra de las herramientas que WhatsApp Plus tiene, a diferencia de la app de Meta, es la de notificar al usuario cuando uno de sus contactos entró a la plataforma, función que es imposible de detectar por quien no la usa.