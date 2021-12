¿Cómo saber si algún contacto te ha silenciado en WhatsApp?

México.- Todos alguna vez hemos tenido alguna discusión con nuestra pareja o amigos, y nos hemos preguntado si algún contacto nos tiene silenciado en WhatsApp.

Pero para saber si algún contacto nos ha silenciado en WhatsApp, tenemos que usar algunos trucos para poder sacar nosotros nuestras conclusiones.

Cabe señalar que deberías de tomar en cuenta primero que no es lo mismo "silenciar" a un contacto en WhatsApp a que te "bloqueen", ya que cuando un contacto es bloqueado, este se dará cuenta inmediatamente, ya que desaparecerá la foto de perfil, las actualizaciones de estado y los mensajes que enviemos solo le aparecerán con una "palomita".

Leer más: Trucos de WhatsApp: cómo volverse "invisible" para sus contactos

Si alguien nos ha silenciado es más difícil de detectar que si nos han bloqueado, ya que esta última opción tiene signos más evidentes.

En caso de que alguien te haya silenciado, hace que no reciba ningún tipo de alerta ni notificaciones de mensajes recibidos.

Pero esto no implica que nuestros mensajes hayan sido leído o no por la persona que nos ha silenciado, con lo cual, es algo que nos ayuda a identificar si nos han silenciado. Puede que no lo hayan leído o incluso puede que lo hayan leído o no haya querido contestar porque estaban ocupados y luego se les olvidó.

Pero el hecho de que un contacto no conteste nunca los mensajes tampoco demuestra que te haya silenciado, ya que si no le llegan en un tiempo prolongado, es probable que te haya bloqueado.

Otra opción es que un contacto haya decidido "archivar" tus conversaciones, algo que se puede hacer fácilmente desde WhatsApp, ya que esta persona verá los mensajes más recientes, pero los tuyos quedarán en el fondo de los chats, detrás de todas las conversaciones.

¿Cómo saber si me han silenciado en WhatsApp?

Para saber si nos han silenciado, tendremos que ser más hábiles e inteligentes, ya que tendremos que hacer un trabajo de "espía".



Primeramente si tenemos la posibilidad de estar cerca de la persona que creemos que nos tiene silenciados, puedes probar con enviarle un mensaje de WhatsApp y ver si en su teléfono aparece la notificación de mensaje.

Y si su celular no suena, no vibra o no aparece la notificación de WhatsApp, esto quiere decir que nos podría haber silenciado. Aunque también podría ser señal que no tiene Internet.

Otra forma para saber si nos tienen silenciado, es pedir de favor a un amigo en común que le envíe un mensaje para ver si la persona que sospechamos que nos tiene silenciado, le mande un mensaje y si a él le contesta o no, podemos enviar un mensaje casi al mismo tiempo para ver si esa otra persona le contesta y a nosotros no.

Si llegará a ser así, podemos suponer que nos tienen silenciado o simplemente no quiere contestarnos.

Una otra forma de que la otra persona reciba el mensaje igualmente a pesar de que nos tenga silenciados, es que tenemos que coincidir en un grupo de chat con la persona que creemos que nos tiene silenciado y citarlo usando la "@" y el nombre de contacto con el que lo tengamos guardado, así nos garantizara que la persona reciba nuestro mensaje mediante una notificación, pero este truco no funcionará en una conversación privada.

La opción de silenciar contactos en WhatsApp lleva un tiempo disponible y nos permite evitar recibir mensajes de personas que se la pasan mandando mensaje todo el día de forma activa y no queremos bloquearlos por algún motivo.

Al silenciar un contacto reduce el número de notificaciones que llegan en tu celular.

¿Cómo silenciar a un contacto de WhatsApp?

En caso de que tú quieras silenciar a algún contacto, es realmente sencillo, WhatsApp te permite silenciar el chat de una persona o un grupo, puedes hacerlo por horas, semanas o definitivamente.

Solo tienes que ir a la conversación que quieras silenciar

Toca los tres puntitos en la esquina superior derecha

Elige la opción "notificaciones"

Elige la opción si quieres silenciar 8 horas, una semana o para siempre

Y listo, ya silenciaste la conversación de WhatsApp.

Leer más: ¡Cuidado! Podrían estar espiándote a través de una cámara oculta pero ahora podrás detectarla con tu celular