Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp: trucos para descubrirlo

Pero si el mensaje que enviaste solo queda en una palomita, significa que no ha llegado el mensaje y cuando te bloquean, los mensajes no se reciben por parte del destinatario, así que si observas que pasa un tiempo y no puedes ver la foto de tu contacto y no le llegan los mensajes, ahora sí puedes sospechar que te han bloqueado.

Si no ves el foto de perfil de uno de tus contactos de WhatsApp no significa que te haya bloqueado, ya que la aplicación cuenta con la función de poder ocultar la foto de perfil mediante la privacidad.

Así que si en alguna ocasión has mandado un mensaje a un contacto, pasa el tiempo y no tienes respuesta, te preguntarás " ¿Me habrá bloqueado?" .

México.- Si uno de tus contactos dejó de responder o ya no te habla, quizá te has preguntado si te tiene bloqueado de WhatsApp .

