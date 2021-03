Cómo ver todo lo que Google rastrea sobre ti y borrarlo

México.- ¿No te parece aterrador que todo tu historial de búsqueda de Google estuviera abierto para que todos lo vieran? no te preocupes, te diremos cómo puedes evitar esto.

Todos tenemos consultar vergonzosas en Google, que pueden ser expuestas por medio de estafas o malware, por lo que seguro prefieres que nadie tenga accesos a estas cosas.

Sin embargo, si alguna vez has sentido curiosidad acerca de los secretos de Google sabe sobre ti, esta es tu oportunidad de averiguarlo y aquí lo tienes a primera mano.

Prepárate para ser sorprendido

Primero asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de Google, si estás utilizando Chrome y puedes ver tu foto de perfil y tus iniciales en la esquina superior derecha, estás listo para comenzar, sino, deberás de iniciar sesión.

A continuación, abre una nueva pestaña del navegador y busca el término "Configuración de anuncios de Google".

Has clic en el primer resultado que aparece y esto te lleva a la página de personalización de anuncios que te muestra una larga lista de lo que Google "sabe" de ti y los temas que la empresa cree que te puede interesar más.

Probablemente verás docenas de resultados. Una búsqueda rápida puede mostrar que estás obsesionado con la familia real o incluso con algo más oscuro como útiles escolares.

Cabe señalar, que las suposiciones de Google no siempre son correctas.

¿Cómo detener que Google me recomiende anuncios de mis búsquedas?

Ahora, la parte divertida o quizá inquietante es sobre estos detalles privados que se compilan a partir de todas las búsquedas que has realizado, los enlaces en los que has hecho clic, los videos de YouTube que has visto, los artículos más has leído, etc.

Google escaneó tus búsquedas por lo que te recomienda intereses, pero para desactivar esta configuración de personalización de anuncios, tienes que ir a la parte superior de la página de configuración de anuncios de Google.

Asegurarte de hacer clic en "Avanzado" para expandir otro cuadro, y aquí puedes permitir o evitar que Google use datos de "sitios web y aplicaciones que asocian con Google".

También puedes obtener más información sobre qué detalles específicos han aparecido en tu perfil, haz clic en interés o en un grupo demográfico para obtener una ventana emergente que te brinda un poco más de información sobre por qué es parte de tu perfil. Elije la opción "Desactivar" para eliminar este grupo demográfico por completo, eliminando la etiqueta de tu perfil.

¿Cómo borrar mis datos?

Si desactivaste la personalización de anuncios, no esperes dejar de ver anuncios. Ya que esto no significa que haya borrado por completo tus datos de las bases de datos de Google.

Para hacer esto, necesitas profundizar en la configuración de tu cuenta de Google, por lo que sigue esta guía paso por paso.

El primer paso es borrar tu historial de búsqueda y tu actividad.

Ir a myaccount.google.com e iniciar sesión. Hacer clic en Administración de cuenta de Google.

Hacer clic en Administrar datos de personalización, que se encuentra en "Privacidad y personalización".

Ir al panel de controles de actividad, hacer clic en "Mi actividad" en Actividad y cronograma.

Ir al menú que aparece en la barra lateral izquierda, hacer clic en "Eliminar actividad por", seleccionar cuánto tiempo atrás te gustaría eliminar tu historial en el menú emergente y hacer clic en "Eliminar" para confirmar.

