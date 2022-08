¿Cómo vincular dos pares de AirPods en un mismo iPhone? Te decimos cómo hacerlo

Uno de los dispositivos de Apple más apreciados y que causaron sensación desde su lanzamiento al mercado en el 2016 son los AirPods, auriculares Bluetooth que te permiten no sólo escuchar música, sino también llamar a un contacto e incluso pedir indicaciones para llegar a un lugar, entre otras muchas opciones.

Indudablemente la esencia de este dispositivo es disfrutar de tu música favorita, pero ¿Qué pasa cuando quieres compartirla con alguien? Como suele suceder con otros audífonos, si dos personas están escuchando algo desde el mismo dispositivo móvil, se deben compartir, dejando un oído libre.

Esto no parece ser la mejor opción para disfrutar o apreciar el sonido, por lo que te contamos la manera en la puedes hacer que dos pares de AirPods se vinculen a un mismo iPhone.

¿Cómo vincular dos pares de AirPods en un mismo iPhone?

Para empezar es importante que ubiques en tu smartphone esta función: “Compartir audio de Apple”

Seguidamente conecta tus AirPods a tu dispositivo móvil y reproduce una película, video o música de tu preferencia.

Luego da clic en el botón AirPlay, en el bloqueo de pantalla o en la app que estés usando para la reproducción de audio.

Da clic en “Compartir audio”.

Pide a la persona que quiere conectarse con sus auriculares que los guarde en su estuche y abra la tapa, sin alejarse de tu iPhone. Si sus audífonos son AirPods Max no hace falta que los guarde y los vuelva a sacar.

Después de esto ya podrás ver los nuevos auriculares en tu pantalla por lo que sólo deberás dar “clic” en “Compartir audio de nuevo” y listo. Con lo anterior ya podrás sincronizar dos pares de AirPods en tu iPhone.

Qué dispositivos de Apple se pueden vincular

Para poder disfrutar de esta función debes saber que es necesario que tu iPhone sea compatible con iOS 14 o bien posterior, al igual que auriculares inalámbricos compatibles.

Lo anterior quiere decir que tu celular debe ser un iPhone 8 o más reciente, de lo contrario no podrás conectar dos pares en un mismo dispositivo móvil.