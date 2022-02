Cómo volver atrás de Windows 11 a Windows 10

Si acabas de actualizar tu PC a Windows 11 y no te convenció del todo y deseas regresar a Windows 10, en esta nota te diremos cómo regresar a una versión anterior, la cual seguirá siendo mantenida durante mucho tiempo.

Ten en cuenta que únicamente podrás regresar a Windows 10 si actualizaste la versión en un período no mayor a 10 días, puesto que pasado ese tiempo ya no será posible, al menos no de forma interna, contar de nuevo con la actualización anterior.

Para regresar a Windows 10, tras haber actualizado a Windows 11, lo primero que debes hacer es dirigirte a la configuración de Windows. Una vez dentro, irás a la sección Sistema y darás clic en Recuperación, donde encontrarás las opciones para recuperar o restablecer Windows.

En esta parte deberás pulsar en la opción Volver, la cual te aparecerá en pantalla siempre y cuando tengas disponible la posibilidad de regresar a la anterior versión, es decir, que hayas actualizado a Windows 11 hace menos de 10 días.

Posteriormente, se te abrirá una ventana en la que Microsoft te solicitará que indiques cuál es la razón por la que has tomado la decisión de reestablecer Windows 10, ello les servirá para contar con un feedback con las impresiones de las personas a las que no les ha convencido del todo la nueva versión.

Tras ello, te aparecerán en la pantalla diversos avisos. En esta parte, se te indica que vas a perder las aplicaciones y cambios de configuración que hayas instalado o llevado a cabo en Windows 11.

Aunado a ello, por sí llegara a fallar algo, lo más recomendable es que guardes tus archivos personales, ya sea fotos u otros documentos en un discos duro o en una USB aparte. Una vez que hayas respaldado tus archivos, da clic en Siguiente.

Llegado aquí estará en el último paso del proceso. En este únicamente tendrás que pulsar en el botón que dice Volver a Windows 10, y con ello Windows se encargará de hacer todo el proceso en automático, por lo que tendrás que esperara a que tu equipo haga todo el procedimiento.