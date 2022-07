Cómo y dónde empezar a jugar Pokémon Go

Pokémon Go tuvo su lanzamiento en el año 2016, cuando la empresa desarrolladora Niantic creó una aplicación de realidad aumentada donde entrenadores y entrenadoras pokémon puedan atrapar a los monstruos de bolsillo en lugares reales de su entorno.

Si aún no te animas a convertirte en entrenador pokémon, aquí te escribimos algunos consejos para que puedas unirte a la gran familia que seguramente has visto reunida en plazas comerciales o parques, pues el objetivo principal de Pokémon Go es crear comunidad entre jugadores.

La App

La aplicación funciona tanto en dispositivos con el iOS 13 en adelante, como en Android 7 o superior, además no quitará mucho espacio en tu celular, ya que suele pesar entre 2 o 3 GB dependiendo las actualizaciones.

¿Qué debo saber?

Contrario a lo que se piensa, no es necesario haber visto todo el ánime completo, conocer todas las regiones y a los casi 900 pokémon existentes hasta el día de hoy, pues el Profesor Willow es nuestro guía en tu experiencia pokémon.

¿Cómo funciona?

Con un mapeo de realidad aumentada, dentro de la aplicación tenemos pokeparadas, que son azules y los gimnasios.

Ambas están situadas en lugares reales de tu entorno, ya sea un parque, una iglesia, un monumento o incluso algún mural de arte urbano, al darles vuelta, éstas pueden darte objetos que guardarás en tu bolsa, como pokeballs para atrapar o pociones para curarlos.

Las plataformas que verás con tres colores: rojo, azul y amarillo, o incluso podrías encontrarte con unas en color gris, de lo cual te hablaremos más tarde, son los gimnasios pokémon.

Los gimnasios funcionan para dejar a tus pokémon para cobrar monedas virtuales y comprar objetos en la tienda de la aplicación, puedes cobrar máximo 50 monedas por día si uno, o distintos pokémon cumplen un plazo de ocho horas en total de cada uno dentro de los gimnasios.

Tu equipo

¿Recuerdas lo que dejamos pendientes de los colores primarios?, ¿Rojo, azul o amarillo?, esta decisión será de las más importantes que tomes como entrenador, porque no se ve muy bien echarte para atrás y traicionarla. Estos colores son el equipo que del que serás parte.

Articuno, Zapdos y Moltres

Las aves legendarias o trío legendario de Kanto, son Articuno, Zapdos y Moltres son la insignia de cada equipo, mientras que cada uno tiene a una o un líder, Blanche, Spark y Candela respectivamente.

Azul: Con Blanche al mando, este equipo de la sabiduría y su ave legendaria es Articuno, tipo hielo y volador.

y su ave legendaria es Articuno, tipo hielo y volador. Amarillo: Este equipo del instinto , es lidereado por Spark, mientras que su ave legendaria es Zapdos, tipo eléctrico y volador.

, es lidereado por Spark, mientras que su ave legendaria es Zapdos, tipo eléctrico y volador. Rojo: Su ave legendaria es Moltres, tipo fuego y volador, su líder es Candela y es el equipo del valor .

Las incursiones o "raids"

Los gimnasios pokémon son los únicos lugares donde puede haber incursiones, podrás reconocer que habrá una cuando veas un huevo sobre la plataforma o un pokémon con un reloj haciendo un conteo regresivo.

Para acceder a las incursiones son necesarios los pases de incursión, de los cuales actualmente existen tres tipos: pase diario (naranja), pase premium (verde), el cual también puede ser usado como diario, y el pase de incursión remota (azul y rosa), que podrás utilizar para entrar a incursiones de cualquier parte del mundo mientras te inviten.

Niveles de dificultad de incursiones

Es importante identificar el nivel de dificultad que marca la incursión, esto se encuentra justo arriba del huevo que aún no abre, o encima del pokemon. Si es de dificultad uno, puedes hacerla solo, pero mientras más aumenta la dificultad, necesitarás organizar las incursiones con tus amigas y amigos.

Equipo Go Rocket

Seguramente te encontrarás muy pronto con el equipo Team GO Rocket, estos reclutas pintan de negro las pokeparadas y se paran frente a ti para desafiarte a combates con sus pokemon oscuros contra los tuyos.

Después de vencer a seis reclutas, te darán un radar para combatir al líder Cliff, Arlo o a Sierra, quienes te darán pokémon más fuertes oscuros.

Al derrotarlos, te darán un pokémon “oscuro” el cual se identifica por tener llamas moradas a su alrededor, puedes tomar la decisión de purificarlo para que deje de ser oscuro, o dejarlo así.

Pokémon raros

Casi todas y todos los maestros pokémon que ahora se encuentran en niveles altos del juego, cometimos errores con pokémon raros que no sabíamos que existían.

Por ejemplo, si tienes mucha suerte, al derrotar a algún líder del Team Go Rocket, te podría salir un pokémon shiny oscuro, estos tienen mayor valor dejándolos oscuros que purificándolos, así que no cometas el tropiezo.

Diferencias entre pokémon normales y shinys. Charizard normal color naranja y Charizard shiny color negro

Ahora, ¿qué es un shiny? Los shinys son una versión distinta al mismo pokémon, ya que cambian sus colores y salen destellos cuando te encuentras con uno, estos pokes son muy buscados por maestros pokémon, pues a veces los colores suelen ser más llamativos a su versión original.

Al momento de capturar a un pokémon, siempre hay que valorarlos. Para valorar solo le picas a las tres rayas que se encuentran en la esquina inferior derecha y buscas la opción “valorar”, mientras más llenas estén las barras, mejor es, además si sale un “100” donde todas las barras estén llenas, es aún de más valor.

Además existen pokes que con “cero”, es decir, que no tienen ni un solo punto en ninguna de las barras, estos son aún más raros que los 100, por los que hay que guardarlos en tu colección.

Eventos

Todas las temporadas mensuales en Pokémon Go tienen distintos eventos, donde sin duda el objetivo es reunirte con tus amigas y amigos, agregarse en el juego y realizar las actividades, además, existen distintos grupos y puntos de reunión en presencial en casi todas las ciudades donde puedes incluirte para jugar en compañía.