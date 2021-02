Con 8 mil usuarios, Bill Gates satura sala de la aplicación Clubhouse

El magnate de los negocios Bill Gates logró algo nunca antes visto en la corta historia de la nueva red social Clubhouse, tantas personas querían ser parte de su comunidad en vivo que saturaron la sala.

Durante el evento virtual se encontraban exponiendo el dueño de Microsoft y el periodista Andrew Ross Sorkin, sin embargo, se puede constatar la presencia del guionista Larry Cohen, el economista y escritor Paul Davidson, el conferencista Omar Villalobos, entre muchas otras personalidades.

Capturas de pantalla que se difunden por internet muestran que el salón de conferencias logró obtener en tiempo real un total de 8 mil usuarios, límite de la aplicación actualmente y cifra que no se había logrado.

A quienes intentaron unirse después de superar el monto máximo, la app les arrojó el siguiente mensaje: "This room is full, but you can join as soon as someone leaves! Please check back soon", que por su traducción al español, significa: "Esta sala está llena, pero puedes unirte tan pronto como alguien se vaya. Por favor, revise luego".

Fue en abril del 2020 cuando la compañía Alpha Exploration Co lanzó al mercado la red social antes mencionada entre cierta incertidumbre, pero con respaldo de grandes empresarios y personalidades del medio.

Antes de finalizar ese año Clubhouse ya tenía un valor de casi 100 millones de dólares. Actualmente, y previo a cumplir un año en internet, la revista Forbes la valoró en mil millones con una posible tendencia a la alza.

¿Cuál es su encanto? Esta red social se encuentra formulada para no tener una competencia directa, o por lo menos una que ya domine gran parte del mercado, ya que sus usuarios solo pueden mantener conversaciones de voz en tiempo real.

Los audios no pueden ser grabados y no persisten para su posterior escucha. Otro punto importante a considerar es que la única forma para descargarla a tu dispositivo móvil es mediante una invitación de otro usuario.

Hasta el momento se encuentran registrados grandes personalidades públicas, como el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg; el dueño de Tesla Motors, Space X y Neuralink, Elon Musk; entre otras grandes figuras.