Con animaciones originales Netflix buscan competir con Pixar

Desde 2018, el director de Animé para Netflix, Taito Okiura, comentó que la producción de las series animadas ya se había graduado de un mercado de nicho y ahora iba por importante media player, debido a que 8,000 millones de dólares del presupuesto de producción de Netflix del año pasado serían destinados a este rubro.

Por lo que la producción de animé podría convertirse en el diferenciador entre Netflix y Disney Plus, ya que la plataforma no cuenta con animé en su catálago por ahora y está dirigida a la familia.

Cabe mencionar que el analista senior de Industria para Bloomberg Intelligence, Geetha Ranganathan, plantea que Netflix está siguiendo una estrategia de agregación que significa lanzar todo tipo de contenido por una tarifa fija. Mientras que Disney Pixar está siguiendo la segmentación: Disney Plus para niños, Hulu para adultos y ESPN Plus para de deportes.

Hace días se estrenó la película animada original de Netflix, Más alla de la Luna (Over the Moon), una cinta que no rompe esquemas, pero sí le gustó al público y presenta un satisfactorio entretenimiento en sus 100 minutos de duración.

Más allá de la Luna, no se sale mucho de la ya conocida fórmula de películas de animación, perfeccionada tanto por Pixar como DreamWorks.

Esta película recordó a la de Up, pues las dos tratan de la pérdida de un ser querido y la lucha de seguir adelante.