Conoce las nuevas políticas para Google Fotos, Gmail y Google Drive a partir de 1 de junio

En el mes de noviembre del año pasado, la compañía estadounidense, Google, dio a conocer algunos de los cambios relacionados con Google Fotos, Gmail y Google Drive, los cuales entrarían en vigor el primero de junio de 2021.

Estas nuevas actualizaciones afectarán específicamente a cuentas inactivas o que hayan superado la cuota de espacio disponible durante dos años o más, lo cual quiere decir que las repercusiones de estos cambios se empezarían a percibir a partir de 2023.

Recordemos que, cada cuenta de Google incluye 15 GB de cuota de almacenamiento totalmente gratuito, el cual se distribuye entre el contenido que almacena Gmail, Google Drive y Google Fotos. Una vez alcanzada la cuota, se debe adquirir una membresía de Google One.

Luego de esta noticias, muchas personas se han empezado a cuestionar qué pasará si se quedan sin espacio de almacenamiento, y la respuesta en simple: ya no será posible subir archivos ni imágenes a Google Drive, así como tampoco crear copias de seguridad de fotos ni videos en calidad original en Google Fotos.

Cabe destacar que, a partir del 1 de junio, todo el contenido multimedia que se almacene en "alta calidad", no ocupará espacio. Pero, las fotos y videos que se guarden en cualquier tipo de calidad (alta u original), luego de esa fecha, ocuparán cuota de almacenamiento.

Existe la posibilidad de que si te quedas sin espacio, tampoco puedas enviar ni recibir correos electrónicos por medio de Gmail, no obstante, sí podrás continuar ingresando a tu cuenta de Google.

Sin embargo, para poder continuar disponiendo de todas las opciones que te brinda de almacenamiento, tendrás que librar espacio, borrando correos, contenido multimedia, archivos etc., que y no necesites, o bien, comprar más espacio en Google One.