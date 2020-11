Conoce las ofertas de Xiaomi para el Buen Fin 2020

México.- El Buen Fin 2020, el evento comercial más grande de México, está a la vuelta de la esquina. Miles de comercios y marcas se preparan para ofrecer sus mejores ofertas y promociones del 9 al 20 de noviembre, y la aclamada marca china Xiaomi se prepara para unirse a la fiesta.

Habiendo superado a Apple como el tercer mayor fabricante de telefónos a nivel mundial, Xiaomi, cuyo catálogo también se extiende a otros productos de tecnología, ha dado a conocer sus promociones y ofertas para este Buen Fin, que este año será de dos semanas de duración para contribuir a la reactivación económica.

En el caso de sus smartphones, el principal producto de su catálogo, recordemos que Xiaomi lanzó este 2020 la familia Redmi Note 9 y Redmi 9, los cuales tendrán los siguientes descuentos en sus diversas presentaciones:

Redmi 9A: de $3,199 pesos a $2,949 pesos.

Redmi 9C (32 GB): de $3,799 a $3,379 pesos.

Redmi 9C (64 GB): de $4,699 a $3,999 pesos.

Redmi 9 (64 GB): de $5,299 a $4,919 pesos mexicanos.

Redmi Note 9 (128 GB): de $6,999 a $6,499 pesos.

Redmi Note 9S (128 GB): de $8,999 a $8,799 pesos.

Por otra parte, está el también recién lanzado POCO X3 NFC, que llegó a México apenas hace unas tres semanas dispuesto a arrasar en la gama media-alta. Este smartphone se presenta en dos versiones, de 64 y 128 GB cuyos precios se encuentran así:

POCO X3 NFC (64 GB): de $6,299 a $5,499 pesos ($4,999 en la tienda en línea de Xiaomi).

POCO X3 NFC (128 GB): de $6,599 a $5,699 pesos.

Otros productos que también integran el amplio catálogo de Xiaomi y contarán con descuentos durante el Buen Fin son el Mi Robot Vacuum-Mop, que podrá comprarse desde $5,999 pesos; el Mi Air Purifier, a partir de $3,044 pesos, y el Mi TV Stick, a un precio de $899 pesos mexicanos.

Mientras que los monitores de actividad conocidos como Mi Smart Band podrán adquirise desde los $499 a $999 pesos en las siiguientes presentaciones:

Mi Smart Band 5: $999 pesos.

Mi Smart Band 4: $759 pesos.

Mi Smart Band 4C: $499 pesos.

En cuanto al Mi Electric Scooter, el patín eléctrico de la marca china, estará disponible desde $11,499 pesos en su versión Mi Scooter 1S EU, mientras que el Mi Electric Scooter Pro 2 podrá adquirirse a $14,499 pesos mexicanos.

Asimismo, en la tienda oficial de Xiaomi en Amazon la Mi BOX S + CAMERA 360 pasará de costar $3,498 a $2,600 pesos, una rebaja que no pasará desapercibida para los usuarios de Android TV.

Por otra parte, el Mi Portable Photo Editor costará $1,699 pesos y los Mi True Wireless Earphones 2 Basic pordrán encontrarse desde los $799 pesos desde la tienda oficial de Xiaomi en Mercado Libre.

Pero las ofertas y promociones no se quedan ahí, pues Xiaomi también dará a conocer diversos descuentos en paquetes de smartphones y dispositivos inteligentes en Amazon y Sam's Club, mientras que todos sus productos tendrán una rebaja del 30% en las tiendas de Bed, Bath and Beyond.