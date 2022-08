¿Conviene? La suscripción económica de Netflix tendrá estas limitantes

Tras la pérdida de cientos de miles de suscriptores, el gigante del streaming, Netflix, dio a conocer que, como parte de su plan para atraer y conservar clientes, pondría a disposición un paquete más económico.

Fue durante los primeros meses de este 2022 cuando la empresa de entretenimiento en casa reveló que habilitaría una suscripción más barata, aunque, eso sí, esta incluirá anuncios; sí, ahora ni Netflix se salva de la publicidad.

No obstante, hasta hace poco no han confirmado los detalles acerca de este nuevo servicio, aunque ello no impide que los rumores y especulaciones en torno a ello inunden las redes sociales.

Hasta ahora, lo único que se puede asegurar es que Netflix lanzará un nuevo paquete más accesible económicamente el cual incluirá publicidad y que estaría siendo habilitado en algún momento de 2023. Además, este servicio no tendrá acceso a todo su catálogo.

Ahora, una nueva filtración ha revelado que este nuevo paquete económico tendrá, además, otra limitante, por sí las anteriores no fueran pocas. De acuerdo con la información publicada en varios medios, la plataforma de streaming no permitirá que los suscriptores descarguen contenido para disfrutarlo cuando no tengan conexión.

Lo anterior quiere decir que la suscripción de bajo precio de Netflix no contará con soporte para bajar las películas y series a fin de que el usuario las pueda ver cuando no tenga acceso a internet.

Dicho dato fue filtrado por el desarrollador Steve Moser, quien dio a conocer, mediante su blog, que obtuvo dicha información a través del código de Netflix para el sistema operativo iOS, donde halló indicios de que el plan con publicidad no contará con la posibilidad de descargar contenido multimedia.

Cabe destacar que Netflix no es la única plataforma de entretenimiento que ofertará un servicio más económico en el que incluirá anuncios, ya que Disney+ hará lo mismo. De acuerdo a The Wall Street Journal, la plataforma del ratón Mickey ya está probando la nueva suscripción, misma que pese a contar con publicidad, será más accesible.

Sin embargo, según lo señalado por el medio anteriormente mencionado, Disney se encuentra buscando la forma en la que los anuncios no sean tan invasivos para el espectador.