¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus Rojo y la anterior versión de la app?

Uno de los APK más populares, WhatsApp Plus Rojo, habilitó su más reciente versión de julio, es por ello que en esta nota te diremos cuál es la diferencia entre este mod y su versión anterior.

El mundo de las apps es cada vez más competitivo, ello debido a la incursión de los mod, los cuales, con sus múltiples funciones extras, han hecho que miles de usuarios decidan descargarlas en lugar de las aplicaciones originales.

Tal es el caso de WhatsApp Plus Rojo, el cual no es más que WhatsApp Plus pero en color rojo. Recientemente, esta plataforma de mensajería instantánea habilitó su versión 21.10.0, siendo esta la más reciente.

A diferencia de su actualización anterior, la 21.00.0, la versión 21.10.0 de WhatsApp Plus Rojo permite dar "me gusta" a los estados de los contactos que tienes agregados, tal y como se hace en redes sociales como Facebook o Instagram. Cabe destacar que esta herramienta todavía no se encuentra disponible en la oficial.

Por lo demás, esta versión, como las anteriores, corrige los errores presentes en sus sucesoras, lo que mejora la experiencia en el uso del APK de la app original de Meta.

Para tener en cuenta

Ya que WhatsApp Plus Rojo no es más que WhatsApp Plus de color rojo, como te hemos dicho en notas pasadas, el equipo detrás de las actualizaciones y el soporte de este APK ha tomado la decisión de descontinuar la app modificada.

Lo anterior luego de que la empresa dueña de la aplicación de Meta detectara que en uno de sus mod, Hey WhatsApp, se filtró un malware mediante el cual se sustraen los datos e información personal de los internautas que hacen uso de la misma.

Es por ello que, mediante su canal de Telegram, HeyMods ha dado a conocer que optó por ya no continuar dando soporte y liberando actualizaciones de WhatsApp Plus, lo que quiere decir que el mod tarde o temprano dejará de funcionar, por lo que lo mejor es ir buscando otra app alternativa o volver a la aplicación original de Meta.