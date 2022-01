¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus y la versión de Meta?

A estas alturas del uso de apps, el nombre WhatsApp Plus ya le ha dado la vuelta al mundo entero. Y es que la versión "pirata" de WhatsApp trae consigo algunas ventajas que son altamente atractivas para los internautas.

¿Cuáles son las diferencias entre WhatsApp Plus y la aplicación de Meta? En primer lugar, al no ser una app oficial la versión "Plus" no se descarga desde las tiendas electrónicas certificadas, sino desde portales web, lo que sin duda puede traer consigo algunos malware.

En tanto, otra de las discrepancias entre la app no oficial y WhatsApp es el mayor número de emoticones que la primera posee en comparación a la segunda, ofreciendo una gran variedad de ellos.

Leer más: WhatsApp Plus: la "tóxica" función que elimina las palomitas azules

Otra de las virtudes de WhatsApp Plus sobre la app de Meta es la función que permite al usuario modificar la hora de su última conexión y elegir a quiénes les aparecerá esta. Frente a ello, WhatsApp únicamente ofrece dos alternativas: o eliminar la hora de última conexión o dejarla visible para todos.

Otra de las diferencias entre estas dos apps se encuentra en la capacidad de envío de archivos. Mientras que la versión "Plus" permite al internauta mandar archivos de hasta 50 MB, la app oficial solo dispone de 12 MB.

Además, WhatsApp Plus permite poner contraseña a ciertos chats y con ello ocultarlos. Aunado a ello, también ofrece la posibilidad de hacer visible el color azul de las palomitas en un mensaje, únicamente cuando el mensaje de contestación es enviado y no antes, a pesar de haber leído el texto.

No obstante, una de las diferencias más desventajosas para la versión "pirata" es la tardanza en las actualizaciones, ya que estas no son tan constantes como sí lo son en la versión original de Meta.

Leer más: "Ya inició proceso de extinción masiva y es culpa de los humanos": Científicos

Además, la más grande discrepancia entre estas dos plataformas digitales de mensajería instantánea es que una es completamente oficial, en tanto que la otra carece de toda regla, razón por la que la empresa ha decidido suspender las cuentas de las personas que usen WhatsApp Plus, dejando sin posibilidades al usuario de usar su cuenta de forma definitiva.