Fue hasta 2005 que "The Facebook" cambia su nombre a "Facebook" , como hoy lo conocemos, y comienza a permitir etiquetar a las personas en las fotos. Además, comienza a estar disponible para más usuarios de otros países como México, Reino Unido, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda , por mencionar algunos. Para finales de ese año Facebook ya acumulaba 6 millones de usuarios activos mensuales.

Así lucía "The Facebook" en 2004. Foto: Facebook

Fue el 4 de febrero de 2004 cuando Facebook fue lanzado con el nombre de " The Facebook ", creado por Zuckerberg junto a sus compañeros universitarios Eduardo Saverin, Dustin Moskotvitz y Chris Huges . La idea en un principio era que la red social sólo estuviera disponible para alumnos de la Universidad de Harvard , donde estudiaban.

Han pasado casi 20 años desde Facebook fue lanzado por Mark Zuckerberg hasta que se convirtió en parte fundamental de la vida de millones de internautas, así que no es de extrañar que el Facebook de 2004 sea totalmente distinto a la red social en la actualidad.

No cabe duda de que Facebook es una de las redes sociales más populares en todo el mundo, con más de 2 mil 500 millones de usuarios que comparten su día a día en esta plataforma. Sin embargo, Facebook no siempre fue como hoy lo conocemos, así que aquí te explicaremos cuáles son las diferencias entre Facebook del 2004 y Facebook del 2022 .

