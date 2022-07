Cuáles son las mejores apps para ver TV en vivo y gratis

Hoy en día, el internet ha cambiado la experiencia de ver televisión, sobre todo con la llegada de las llamadas Smart TV´s, las cuales permiten navegar por la red y la instalación de aplicaciones para ver diferentes contenidos.

Si bien es cierto que en la actualidad hay muchas opciones para disfrutar películas, series, eventos deportivos y otros productos en streaming, éstas tienen un costo mensual e incluso hasta por instalarlas en diferentes aparatos en la misma casa. Por ello hoy te presentamos varias opciones para que puedas disfrutar en tu televisión programación en vivo y gratis.

Para empezar te contamos sobre el término IPTV, el cual hace referencia a la tecnología que nos permite ver la televisión a través de internet como su propio nombre lo indica, Internet Protocol Television.

De esta manera, podemos encontrar numerosas aplicaciones IPTV para ver la televisión por Internet desde nuestro Smart TV o incluso desde el celular con muchas ventajas como el poder ver los contenidos que queramos en el momento que más nos apetezca.

Cómo elegir las aplicaciones

Un aspecto importante que debes considerar al descargar la app para ver la televisión por internet, es que sea compatible con el sistema operativo de tu Smart TV. Si tu televisor es Android TV no tendrás muchos problemas, pero si no lo es, tienes que buscar una app que sea compatible con él.

Sencillez. Procura que sea fácil de descargar, instalar y configurar, ya que te llevará mucho menos tiempo utilizarlo y será mucho más práctico para ti. Esto es especialmente importante si no sabes mucho de tecnología o tienes miedo a no hacer las cosas bien o valoras mucho tu tiempo.

Seguridad. No olvides comprobar que se trata de una aplicación de confianza, que te proporciona la máxima seguridad y correcto uso de la información. Estas apps no te ofrecen la máxima seguridad, por lo que debes cuidarte en este aspecto. No instales ninguna aplicación si no tienes muy buenas referencias de ella.

Por ello te presentamos una lista con las apps más conocidas y de confianza. Recuerda es muy importante que consultes opiniones en Internet o de otras personas que las hayan utilizado.

Aplicaciones que puedes bajar

VLC

En el caso de contar con un televisor con Android TV, “VLC” es la aplicación o reproductor por excelencia para reproducir listas o archivos m3u, ya que este reproductor multimedia, además de ser un software OpenSource que podemos conseguir de forma totalmente gratuita, nos permite reproducir casi cualquier tipo de contenido sin necesidad de códecs adicionales.

Para ello, basta con ir a la tienda de aplicaciones Google Play en nuestra smart TV, buscar el reproductor VLC y proceder con su instalación. Una vez hecho esto, desde la opción del menú Medio > Abrir ubicación de red, podremos introducir la url del canal que queremos reproducir y listo.

Foto: Internet

Kodi

Esta aplicación multiplataforma, es otra de las aplicaciones IPTV más populares y utilizadas tanto desde el PC como desde el propio Smart TV, eso sí, siempre y cuando tengamos Android TV. Al igual que VLC, Kodi es un reproductor multimedia que podemos conseguir gratis. Por lo tanto, vamos a la tienda de aplicaciones de Google, buscamos el reproductor y procedemos con su instalación.

Foto: Internet

GSE Smart IPTV

Esta aplicación nos permite ver la televisión online en directo a través de las famosas listas m3u que nos dan acceso a todo tipo de canales, incluso internacionales. Además, también es posible instalar la app en algunos tv box como el Fire TV Stick de Amazon y utilizarla en smart TV que cuenten con otros sistemas operativos.

Es más, algunos TV box del mercado ya cuentan con esta app preinstalada y también es compatible con Apple TV, por lo que puede que no tengas ni que descargarla porque ya puedes tenerla ya.

Foto: Internet

TiviMate IPTV Player

TiviMate IPTV Player es un reproductor de IPTV con el que podrás visualizar todos los canales que añadas mediante una lista de canales. Así, podrás instalar la aplicación en cualquier dispositivo Android.

Una de sus grandes ventajas es que puede visualizarse en pantallas grandes, ya que cuenta con una interfaz muy cómoda, espaciosa y moderna. Además, no solo está disponible para Android: también podrás utilizarlo en diferentes dispositivos como el Fire Stick de Amazon y en Android TV Box. No obstante, aunque se está trabajando en ello, todavía no está disponible en pantallas táctiles.

Foto: Internet

IPTV Extreme PRO

A través de esta aplicación de IPTV para Android podrás acceder tanto a diferentes canales gratuitos de m3u como al servicio de televisión de tu compañía telefónica. IPTV Extreme PRO es una aplicación muy sencilla, completa e intuitiva en la que podrás encontrar numerosas funcionalidades.

Por ejemplo, cuenta con soporte para Chromecast, un reproductor integrado, control parental, actualizaciones automáticas de las guías de televisión, grabaciones programadas a una hora determinada e incluso temas diferentes para su interfaz. Asimismo, una de sus grandes ventajas es que no muestra publicidad, por lo que puede ser una excelente opción para ver la televisión por Internet en tu Smar TV.

Foto: Internet

Apps IPTV para otras televisiones como Samsung, LG, etc

Por otra parte, si contamos con un televisor inteligente con otro sistema operativo, tenemos también diversas alternativas. La primera de ellas es buscar las aplicaciones de este tipo que podemos encontrar en cada una de las tiendas de aplicaciones de las correspondientes plataformas e instalar la que mejor nos parezca.

Aunque Android TV es un sistema operativo muy reconocido en el mercado de televisores no es el único, por eso te comentamos algunas aplicaciones IPTV que conviene tener en cuenta si tu televisor es Samsung, WebOS o no cuenta con Android TV. Conoce las más recomendables pensadas para otro tipo de SMART TV y qué te ofrecen cada una de ellas.

OttPlayer

OttPlayer es otra aplicación para Android TV pero que, además, también es compatible con ciertos modelos con Samsung Smart TV y WebOS. Se trata de una herramienta que nos permite recopilar todos nuestros canales en una lista de reproducción y ajustar su orden en una completa guía para disfrutar de una gran experiencia.

Foto: Internet

SSIPTV

Esta aplicación permite ver la televisión online en Smart TV Samsung, LG o Android. Ahora bien, para ello, es posible que sea necesario realizar ciertos ajustes, como es el caso de los televisores de Samsung. Por lo tanto, tendremos que entrar en los ajustes del televisor, iniciar sesión Samsung de Smart TV en cuenta desde Smart Hub y elegir el usuario develop o desarrollador.

Foto: Internet

Smart IPTV

Tanto para Android TV como para televisores Smart TV de Samsung o equipos con WebOS, encontramos la aplicación Smart IPTV. Una aplicación que también podemos instalar en cualquier TV box con sistema operativo Android TV y en dispositivos Amazon Fire TV. Por lo tanto, es una de las que mayor compatibilidad ofrece. Disponible para su descargar en Google Play o bien a través de su web oficial. Se actualiza una o varias veces al año para introducir mejoras y mayor seguridad.

Foto: Internet

Pluto TV

Pluto TV es una plataforma de televisión por internet que opera por medio de Viacom CBS Streaming en la que puedes ver más de 60 canales de televisión desde cada vez más plataformas compatibles. Puedes ver su contenido desde su web como dispositivos móviles Android y iOS y dispositivos compatibles.

Es una plataforma de vídeo bajo demanda con anuncios, por lo que mientras ves su contenido aparecerán anuncios cortos cada cierto tiempo. Sin embargo, una de sus claras ventajas es que su contenido es totalmente gratuito para ti, por lo que no tendrás que pagar por acceder a sus canales. No notarás casi los anuncios porque son de mucha menor duración que en la TDT y otros servicios gratis.

Foto: Internet

Otras alternativas

Como te mostramos, ver televisión de cualquier parte del mundo, sin necesidad de tener una antena ni siquiera un televisor, es posible gracias a la instalación de ciertas aplicaciones, pero también lo puedes hacer ingresando a páginas web. Como plus te contamos de una que se llama Photocall.tv.

Se puede emplear de forma gratuita, sin descargar nada y sin registro alguno y, además se puede utilizar desde el celular o desde la PC con cualquier sistema operativo.

Te recomendamos leer:

Por último, si quieres aprovechar tu TV para ver el contenido de cualquier apps, tan solo necesitas un Google Chromecast o tener una Smart TV, para duplicar la pantalla de tu Android en una TV con o sin cables.