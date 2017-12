¿Cuáles son las peores contraseñas del año?

A pesar de la insistencia en el tema de la seguridad en la red, muchos internautas siguen tomando a la ligera el crear una contraseña para proteger sus datos en redes sociales, plataformas bancarias o cuentas de correo electrónico, por mencionar algunos ejemplos.

Los llamados 'hackers' aprovechan las claves débiles para entrar a sus cuentas. (Pxhere.com)

De acuerdo con un ranking elaborado este año por SplashData, a partir de una revisión de 5 millones de contraseñas filtradas en diversos ataques de 2017, principalmente de usuarios residentes en América del Norte y Europa Occidental, se encontró que las peores contraseñas se crean, en su mayoría, haciendo referencia a elementos comunes de la cultura pop como nombres de películas. Por ejemplo, la cinta Star Wars.

El término que se usa es ‘starwars’ y en esta ocasión ocupó el puesto 16, luego de que en 2015 apareciera en el lugar 25.

Expertos recomiendan no utilizar nombres de películas como contraseñas. (Pxhere.com)

La frecuencia de su uso se le atribuye a las coincidencias con las fechas de estreno de las películas más recientes de la saga creada por George Lucas, como The Force Awakens (2016) y The Last Jedi (2017).

Morgan Slain, consejero delegado de Splash Data, dijo que los hackers vulneran cuentas en línea con tanta facilidad porque saben bien que la gente ocupa estas palabras “fáciles de recordar”.

La empresa acordó no adjuntar a su top las contraseñas empleadas en cuentas de correo Yahoo y aquellas usadas en sitios de contenido para adultos.

A continuación te presentamos las 10 peores contraseñas de un total de 100:

123456

password

12345678

qwrty

12345

123456789

letmein

1234567

footballiloveyou

Si usted tiene una contraseña similar a esta o peor aún, coincide con una de las peores diez, lo aconsejable es que cambie la misma, pues sus datos podrían estar en peligro ante los 'hackers' cibernéticos.