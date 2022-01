¿Cuáles son los más de 300 canales que puedo ver gratis en el streaming de Google?

A principios de este mes, Google puso en funcionamiento su nuevo servicio de streaming con más de 300 canales de TV en vivo enteramente gratis para los internautas, ¿cuáles son esos 300 canales?

Primeramente, debes saber que este servicio de entretenimiento gratuito se da gracias a la alianza que el buscador más popular de internet hizo con la plataforma Pluto TV, la cual, por su parte, también ofrece más de 100 canales gratuitos en su portal.

Así que, aliado a Pluto TV, Google ha hecho posible que millones de personas puedan acceder a canales de televisión en vivo sin costo alguno, para que no tengan que lamentar no tener Netflix, Disney + o Amazon.

Debido a que este nuevo servicio de streaming nace de la alianza con Pluto TV, los más de 300 canales a los que se podrá tener acceso son canales que dicha plataforma ofrece en su portal.

A continuación, una lista de las categorías de canales de entretenimiento gratis:

Entretenimiento

Pluto TV Anime

Pluto TV Novelas

Pluto TV Series

Pluto TV Competencias

Pluto TV Series Latinas

Pluto TV Deportes

Pluto TV Series Retro

Telefe Clásico

MTV Vintage

Películas

Pluto TV Cine

Pluto TV Cine Acción

Pluto TV Cine Drama

Pluto TV Comedia

Pluto TV Cine Comedia

Pluto TV Cine Terror

Pluto TV Cine Estelar

Estilo de vida

Pluto TV Cocina

Pluto TV Viajes

Infantil

Pluto TV Kids

Nick Clásico

Nick Jr. Club

Pluto TV Junior

Curiosidades

Pluto TV Investiga

Pluto TV Reality

Pluto TV Naturaleza

La ventaja más grande del acuerdo suscrito por Google es el hecho de que Pluto TV se encuentra constantemente innovando su catalogo de opciones de entretenimiento, por lo que seguramente siempre tendrá novedades para los internautas que quieran pasar horas de entretenimiento con los más de 300 canales gratis.

Pero, como siempre, hay un pero, no todo es miel sobre hojuelas, no al menos para las personas que no viven en Estados Unidos, ya que este nuevo streaming únicamente está disponible para usuarios que vivan en dicho país y, hasta el momento, Google no ha dado fecha o indicio alguno de que se extienda al resto del mundo pronto.