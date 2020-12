Dan 3 años de prisión a hacker que filtró información de la Nintendo Switch

Japón.- Uno de los mayores males a los que se enfrentan las compañías tecnológicas, especialmente aquellas enfocadas en el mundo de los juegos de video son los múltiples y temidos hackers, los expertos en informática que son capaces de hacer mil maravillas en las redes, sin embargo, continuamente usan sus habilidades para cosas que no son tan provechosas y hasta las grandes compañías están expuestas a ellos.

Claro ejemplo de esto es lo que le pasó a Nintendo en el 2016, cuando un pirata informático logró filtrar información sobre la Nintendo Switch, mismo al que acaban de condenar a 3 años de prisión por cargos relativos a piratearía informática y, además, por posesión de pornografía infantil.

Ryan S. Hernández es el nombre del hacker que, quebrantando los software de Nintendo Company, Ltd, pudo dar a conocer de forma anticipada detalles sobre la octava consola de videojuegos de la empresa japonesa.

En una primera ocasión el joven había sido abordado por abogados de Nintendo quienes lograron que Hernández reconociera que era culpable de filtrar información sobre la Switch, no obstante, en aquel tiempo este aún era menor de edad por lo que no se le podía procesar.

El joven hacker había declarado haber usado la técnica de phishing, la cual consiste en la suplantación de la identidad de un empleado que pedirá, generalmente por vía correo electrónico o llamada telefónica, a otro colaborador que le de acceso a contraseñas, números de tarjetas o cualquier otra información de carácter confidencial, con la que el farsante podrá hacerse de información valiosa de una empresa.

En el caso del joven Ryan S. Hernández este confesó que usó el phishing para hurtar las credenciales de un trabajador de la empresa japonesa con el objetivo de poder introducirse en sus servidores. (Nuevos detalles del Super Nintendo World son revelados)

Tras conseguir lo que buscaba, el pirata informático tuvo a su disposición información de carácter confidencial de juegos y de la consola Nintendo Switch, misma que pondría a disposición de todas las personas al rededor del mundo, meses antes de que este fuera anunciado. En octubre de 2017 Hernández fue encontrado por agentes del FBI, quienes le avisaron a sus padres al mismo tiempo que invitaban al joven a detenerse en sus actividades.

El joven, ignorando el llamado de los ejecutivos, siguió quebrantando las redes de Nintendo/ Fuente: Pixabay

Sin embargo, un año después Ryan no resistió y volvió a hackear las redes de Nintendo, con lo cual consiguió de nueva cuenta sustraer información de carácter reservado. A pesar de todo, el hecho de que filtrara la información no era lo más grave, ya que según dio a conocer el Departamento de Justicia, Hernández no únicamente pasaba la información sino que al mismo tiempo participaba en un foro en el que se dialogaba sobre las debilidades de la red de la compañía japonesa.

La intromisión y violación de las redes de Nintendo por parte del hacker no únicamente se limitó a la Nintendo Switch, ya que Hernández inyectó un malware remoto en la versión SDK de Nintendo, con lo que consiguió que la comunidad de desarrolladores de homebrew lo odiara.

No obstante, el sentirse intocable y abusar de la confianza que le había dado los ejecutivos de Nintendo al no aprenderlo desde un primer momento fue su ruina, puesto que cuando el FBI volvió a realizar sus investigaciones le fueron retenidos todos sus dispositivos electrónico en los que no solamente descubrieron información referente a Nintendo sino también archivos digitales de pornografía infantil.

A principios de este 2020, Ryan S. Hernández no tuvo otra opción más que aceptar su culpabilidad en ambos casos, por lo que se le dictó una sentencia de 3 años en un centro penitenciario y, además el joven deberá pagar una multa de casi 260 mil dólares a la compañía de videojuegos japonesa. Asimismo, tendrá que registrarse como delincuente sexual.