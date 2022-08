De WhatsApp Plus a WhatsApp: estas son las funciones del APK que ha añadido la app de Meta

Pese a sus millones de usuarios, muchos internautas prefieren los APK de WhatsApp en lugar de la app original de Meta. No obstante, esta última se ha puesto las pilas y ha agregado funciones que primero estuvieron disponibles en los mod.

A la fecha, hay diversas herramientas que WhatsApp ha agregado luego de que WhatsApp Plus las habilitará, al darse cuenta que es justo la variedad de funcionalidades las que ha hecho que la app modificada se vuelva atractiva para los internautas.

A continuación te diremos algunas de las funciones que antes de estar disponibles en WhatsApp, lo estaban en la versión "plus":

Envío de archivos pesados: apenas este 2022 la app de Meta habilitó la posibilidad del envío de archivos de hasta 2 GB, dejando atrás los días en los que el máximo era de 100 MB.

Visualización incógnita de estados: aunque no lo sepas, esta herramienta es bastante antigua en WhatsApp, pero pocos saben que pueden ver estados, escuchar audios y ver los textos sin que los contactos se den cuenta solamente desactivando la confirmación de lectura. No obstante, esto no aplica en las conversaciones grupales.

Respuestas automáticas: esta opción que llevaba años en WhatsApp Plus, se implementó en WhatsApp Bussines, a fin de facilitar a las empresas las respuestas rápidas a los posibles clientes que los contactan por este medio.

Fotos y videos sin compresión: la app de Meta habilitó la posibilidad de enviar como documentos fotografías y videos a fin de no perder la calidad de los archivos multimedia.

Mensajes temporales: en cada una de los chats puedes activar la función de mensajes temporales para que estos se autoeliminen en el tiempo que indiques, que puede ir desde las 24 horas hasta los 7 y 90 días.

Desbloqueo de la app con la huella dactilar: solamente algunos smartphone son compatibles con el desbloqueo dactilar de la app de Meta, por lo que no todos los celulares pueden hacer uso de esta práctica herramienta.

Personalización de chats: desde hace algún tiempo WhatsApp, al igual que WhatsApp Plus, permite añadir un fondo diferente a cada conversación, además de aplicar un tema claro u oscuro.