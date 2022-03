Despega con éxito cohete con satélite meteorológico GOES-T para ampliar las mediciones atmosféricas

Estados Unidos.- Este martes 1 de marzo el cohete Atlas V 541 de la compañía United Launch Alliance (ULA) despegó con éxito al espacio para llevar un satélite ambiental de alta definición llamado "GOES-T" el cual se espera proporcione datos para medir el riesgo de desastres naturales en el oeste de Estados Unidos, México, Centroamérica y el océano Pacífico.

De acuerdo con lo mencionado por ULA, un proveedor de servicios de lanzamiento de naves espaciales para la NASA, el cohete lleva Atlas V 541 tenía acoplado una nave espacial GOES-T de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

Este artefacto es el tercer satélite de la serie GOES-R los cuales brindan a la NASA y NOAA imágenes continuas y mediciones atmosféricas de regiones específicas.

Estos pequeños satélites además de brindar imágenes de alta definición de la Tierra observan y monitorean partes específicas y obtienen datos sobre la cantidad de agua, ozono y otras sustancias que se encuentran en la atmósfera según menciona NOAA

Respecto a este nuevo lanzamiento, el científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Alfonso Delgado Bonal, contó en entrevista al foto periodista del programa espacial en Cabo Cañaveral, Manuel Mazzanti, algunos de los aspectos de GOES-T.

Alfonso Delgado Bonal y Manuel Mazzanti en entrevista/ Captura de pantalla/ Especial

Bonal explicó que GOES-T que se transformó a GOES 18 tras entrar en órbita, parte de un programa fundado desde 1975 en cual conforme a transcurrido los años, los satélites se han ido remplazando y mejorando.

Añadió que hasta este momento la red GOES cuenta con dos satélites el 16 para la región este, y el 17 el cual se encargaba de la región oeste, así como México, Centroamérica y el Pacífico.

En este sentido, el experto mencionó que, en un inicio, GOES 18 se tenía contemplado para ser colocado en el centro de estos dos satélites, sin embargo, se decidió por diversos factores que se remplazara por el 17, sin embargo aclaró que no es una sustitución del todo, ya que este satélite servirá de apoyo, y seguirá recopilando información.

"Al final se decidió remplazar GOES 17 por GOES 18, y dejar a 17 cómo una especie de repuesto. Si pasa algo, el satélite aun funciona tiene mediciones, lo que pasa es que GOES 18 va a proporcionar mejores mediciones", explicó, Alfonso Delgado Bonal en entrevista.

Añadió que si bien hasta este momento no se tiene una idea de cuantos GOES serán puestos en órbita para formar esta constelación, aseguró que casa que llega un nuevo satélite, se amplía el conocimiento de manera exponencial.