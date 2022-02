Día de San Valentín: Google celebra de una manera muy especial con Hamster Doodle y 3D Puzzle el día de los enamorados

Ciudad de México.- Google nos dio una dulce sorpresa este Día de San Valentín, pues en su 'Google Doodle', presentó un garabato creativo y muy tierno donde aparecen dos hámsteres enamorados, asimismo, incluye un juego de rompecabezas en 3D.

El Doodle de Google muestra a los enamorados muy juntitos, pero de pronto se separan en un laberinto con la forma del logo de Google, por lo que a través de un minijuego, podrás traer de unir de nuevo a estos tiernos animalitos.

En el laberinto los usuarios tienen la oportunidad de resolver este rompecabezas para unirlos. Tienes que completar el logo de Google tirando de una serie de palancas e interruptores para colocar las piezas.

El rompecabezas tarda solo unos 30 segundos en completarse y luego puedes reunir a los dos. Una vez que los dos se juntan, una serie de corazones aparecen en tu pantalla deseándote un 'Feliz Día de San Valentín'.

Otra manera con la que Google está celebrando el Día de San Valentín, es un bello mensaje haciendo referencia también a los hámster enamorados en su sitio web, para celebrar el amor en todo el mundo en este día tan especial.

“A veces el amor te toma por sorpresa. Puede estar lleno de giros y vueltas, pero a través de todos sus altibajos, aún puede acercar al mundo (sin importar la especie)”

“Basta con mirar a los dos hámster enamorados que aparecen en el Doodle 3-D interactivo de hoy. Feliz día de San Valentín!”

El 14 de febrero se celebra no solo el Día de los Enamorados, si no que también, se celebra la amistad, y en todo el mundo las personas no dejan pasar este día, sin mostrarles a sus seres queridos el gran amor que les tiene.