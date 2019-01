Dirigente vaticano dimite tras ser acusado por una exmonja

Vaticano.- Un alto cargo religioso del Vaticano presentó su dimisión, anunció la Santa Sede en un comunicado este martes, después de ser acusado por una exmonja alemana de acoso sexual durante la confesión.

El sacerdote austriaco Hermann Geissler presentó su dimisión como dirigente de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), garante del dogma católico y encargado de examinar los casos de abusos sexuales del cléro.

"Afirma que la acusación en su contra es falsa" y "se reserva el derecho a presentar una posible demanda civil", añadió el texto.

Al término de un proceso canónico ya concluido, Geissler recibió en 2014 un aviso por su acoso a una joven monja, informó el diario francés La Croix. En aquella época reconoció los hechos, según el diario.

Doris Wagner, filósofa y teóloga alemana de 34 años, explicó recientemente en Roma las agresiones sexuales y abusos que sufrió durante sus 8 años de vida religiosa, y difundió el video en las redes sociales.

De entrada, la monja alemana dijo haber sido violada por un cura en 2008, hechos que denunció a un superior en Roma.

Luego fue acosada por otro cura que pidió ser su confesor, el padre Geissler.

Me tenía horas, arrodillada ante él, me decía que me amaba y que sabía que yo lo amaba también, y que si bien no podíamos casarnos, había otros medios, explicó.