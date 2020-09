DomingoGamer: Super Mario 3D All-Stars

Ciudad de México.- Nintendo celebra los 35 años de Super Mario Bros. con una recopilación de Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy que estará disponible por tiempo limitado para Nintendo Switch, pero que no presenta muchas novedades respecto a las experiencias originales.

Nintendo quiso celebrar los 35 años de existencia de Super Mario Bros a lo grande, con varios anuncios, ropa, juguetes y obviamente videojuegos. Los protagonistas del Reino Champiñón invadirán los anaqueles de las tiendas durante los próximos meses.

Uno de estos productos es Super Mario 3D All-Stars, que recopila a Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy en un solo juego, con gráficas de alta definición y los controles adaptados para que los gamers jueguen en Nintendo Switch.

¿De qué va?

Seguramente ya has oído hablar de estos juegos y probablemente hasta ya los terminaste, pero si no, igual te contamos de qué van, pues cada uno tiene sus propias mecánicas de juego que los hacen únicos.

Super Mario 64 colocó en 1996 las bases de lo que sería el futuro tridimensional de los videojuegos, no solo de la franquicia de Nintendo, sino de la mayoría de los juegos en 3D. Como casi siempre, en esta aventura debes rescatar a la princesa Peach al adentrarte a las misteriosas pinturas esparcidas en su castillo para conseguir las Estrellas de Poder y así detener a Bowser.

Conforme obtienes más Estrellas, más áreas desbloqueas para explorar y enfrentarte a varios enemigos y retos divertidos.

En 2002 llegó a Nintendo GameCube el juego de Super Mario Sunshine, en el que Mario, Peach y sus amigos viajan a la Isla Delfino para disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero no pueden gozar del Sol, la arena y el mar porque los habitantes del destino turístico confunden al personaje bigotudo con un maleante que ha pintado todo el lugar.

Así, Mario debe apoyarse en F.L.U.D.D. un dispositivo inteligente que absorbe y arroja agua a presión para limpiar las zonas corrompidas por los villanos para devolverle una vez más el brillo a Isla Delfino, con mecánicas muy interesantes gracias a la bomba de agua parlanchina que también funciona como un jetpack acuático.

Finalmente, en Wii recibimos durante 2007 a Super Mario Galaxy, un juego que varios afirman que reinventó a los juegos tridimensionales al aprovechar la cambiante perspectiva de la cámara al simular que Mario recorre el espacio.

En esta aventura intergaláctica, Mario debe ayudar a Rosalina y a los Lumas (o Destellos en español) a obtener el poder de las Superestrellas para desafiar a Bowser una vez más para rescatar a la princesa Peach, al desafiar las leyes de la gravedad utilizando los controles de movimiento, o incluso recibiendo la ayuda de un amigo.

¿Cómo se juega?

Prácticamente todas las mecánicas principales se mantienen, solo que, por obvias razones, los controles fueron adaptados para funcionar con los Joy-Con y los Pro Controller.

Mario debe saltar y correr para esquivar amenazas, alcanzar ciertos objetivos o ganar en competencias de velocidad. Además, todos los enfrentamientos con los jefes regresan, así que en ocasiones debes sujetar a los enemigos, saltar sobre ellos o arrojarles objetos para eliminarlos (según sea el caso, en ocasiones se combinan los tres tipos de acciones para vencer a los oponentes).

La más clara novedad es que ahora puedes disfrutar de los tres juegos en un formato híbrido en la consola Nintendo Switch estándar, así que si todos quieren usar la pantalla de la TV de tu casa para ver algo, puedes continuar tu aventura en donde sea.

Las mejoras en cuanto a las resoluciones de los juegos son evidentes, sobre todo en Super Mario 64, en donde incluso el texto es más claro que antes. Sin embargo, esto también implicó un sacrificio, pues la pantalla no es del todo extendida, sino que se redujo en una relación de aspecto de 4:3, con unas barras negras en cada uno de los lados para poder mantener la resolución adecuada de 960x720, tanto al jugar en el modo portátil, como al jugar en la pantalla de tu TV.

Por su parte, tanto Super Mario Sunshine, como Super Mario Galaxy se muestran en una relación de aspecto de 16:9, con una resolución de 1920x1080 en el modo de consola casera y en 1280x720 al jugar en el modo portátil.

Además de los juegos, Super Mario 3D All-Stars incluye las bandas sonoras de los tres títulos, con más de 170 melodías que puedes escuchar incluso con la pantalla apagada para que tu Nintendo Switch se convierta en un reproductor de música nostálgica.

¡Lo mejor!

Revivir los recuerdos es lo mejor. Mis hermanos y yo jugamos Super Mario 64 en una madrugada de Reyes Magos y Super Mario Galaxy fue un regalo que recibí en un cumpleaños muy especial. Volver a jugar esos títulos me transportó a aquellas épocas en las que podía desvelarme jugando sin pensar en nada más.

Por si fuera poco, los juegos lucen muy bonitos, incluso en modo portátil. Eso sí, me hubiera gustado que Super Mario 64 se pudiera ver mejor, sobre todo en el modo portátil, porque debido al tamaño de la pantalla de Switch se ve muy pequeño.

Lo menos cool...

He escuchado comentarios divididos. En ocasiones, los fans afirman que los juegos ya son una joya tal como son, y no requerían cambio alguno; sin embargo, hay muchos que se quejan de que Nintendo no hiciera modificaciones radicales para entregar un remake de los juegos, pues consideran que los 35 años de Mario lo ameritaban.

Lo que yo creo es que al menos debieron corregir varios detalles de los juegos para mejorar la experiencia, porque incluso los errores del pasado se mantienen vigentes, como los sistemas de cámara de Super Mario 64, o en Super Mario Sunshine que complican la jugabilidad en varios escenarios.

El detalle...

Creo que Nintendo debió ofrecer varias alternativas para que regresar a estas tres joyas fuera algo único, por ejemplo el poder cambiar por completo las apariencias de los juegos entre sí, como ocurre con Super Mario Maker 2, que puedes intercambiar los estilos de los niveles entre Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World o New Super Mario Bros. U. ¿Te imaginas jugar Super Mario 64 con la apariencia de Super Mario Galaxy o viceversa? Creo que eso le hubiera dado un toque especial.

En cambio, hay cosas en la recopilación que se sienten muy simples, como el reproductor de canciones, que ni siquiera te muestra animaciones mientras escucha las bandas sonoras, o las pantallas de carga, que muestran arte original de los juegos, pero en fondos blancos, demasiado sencillos

Vamos, ni siquiera hay soporte nativo al control de Nintendo GameCube para jugar Super Mario Sunshine como solía hacerse...

¿Debería comprarlo?

Me parece que hay tres perfiles de jugadores que deberían adquirir esta recopilación: los coleccionistas, los nostálgicos y aquellos que no pudieron jugar alguno de los tres títulos en su tiempo. Yo me ubico en este último ejemplo, pues nunca pude comprar Super Mario Sunshine y solo me limité a ver a mi primo jugar.

Si bien la opinión general está dividida entre si Sunshine es un gran juego, o una experiencia muy lamentable, yo disfruté mucho de poder explorar cada rincón de la Isla Delfino en alta definición.

Lo que más me gustó de Super Mario 3D All-Stars es la posibilidad de disfrutar de los tres juegos en donde sea con el modo portátil.

Por otro lado, si llegaste a tener los tres juegos e incluso los conservas, pero no los has jugado desde hace mucho tiempo, entonces puede que esta recopilación no sea para ti, porque no encontrarás grandes novedades que ameriten la compra, al menos por ahora, al considerar que el precio es igual al de un juego totalmente nuevo. Si Super Mario Galaxy 2 estuviera incluido, la cosa cambiaría completamente.

En caso de que quieras adquirirlo, te sugiero hacerlo en formato físico, pues las copias estarán en venta hasta el 31 de marzo de 2021, o hasta agotar existencias.

Tabla

Super Mario 3D All-Stars

Desde $1,440 en línea

Clasificación E

Calificación 4/5 estrellas