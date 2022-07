Dónde es más seguro descargar aplicaciones

Las aplicaciones móviles se han convertido en una solución a muchos de nuestros problemas y necesidades básicas de nuestro día a día, como lo es el estar conectado en redes sociales, comunicarnos con nuestros seres queridos o realizar transacciones en la banca móvil.

Por ello es importante conocer cuáles son los sitios más seguros para descargar aplicaciones sin que esto represente un riesgo para nuestra seguridad informática.

Es importante aclarar que en ningún caso es comendado descargar aplicaciones de tiendas de terceros o sitios web no oficiales o diferentes a la compañía de nuestro sistema operativo como lo es la Google Play Store para dispositivos Android y la App Store para iOS.

Lo anterior no significa que todas las aplicaciones ofrecidas en las tiendas oficiales, al menos en Google no puedan llegar a significar un riesgo. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de sitios al ser "oficiales" mantiene una revisión periódica a todos los software para detectar que no exista un código malicioso entre ellos que pueda robar tu información, acceder a tus cuentas en redes sociales o sustraer tu información bancaría.

Mientras que para los usuarios de iOS esta situación cambia ya que es mucho menor el riesgo de que los datos de los usuarios sean vulnerados debido al sistema cerrado que hay en su tienda de aplicaciones. Ya que el adquirir un software malicioso solo es posible a través de aplicaciones de terceros instaladas con jailbreak.

Si bien para los usuarios de Google Play el riesgo existe, también es importante recordar que esta tienda de aplicaciones nos brinda una herramienta muy valiosa, conocida como Google Play Protec que nos ayuda a conocer la seguridad de las aplicaciones de la Play Store antes de que sean descargadas.

Esta herramienta se encuentra disponible en la propia aplicación de la Google Play en el menú principal y al seleccionarla nos muestra todas nuestras aplicaciones, si hay algún riesgo detectado y a cuáles se les han retirado los permisos por falta de uso.