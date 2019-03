Ahora es en Angostura. Tras el resultado obtenido en las elecciones de la Asociación Ganadera Local de Angostura, en el que la ganadora fue Maricela García Sánchez, el candidato que se llevó la derrota, Mario Noel Camacho Angulo, asegura que si es necesario formarán una nueva Asociación en el municipio costero, pues señala que hay un gran divisionismo en el organismo actualmente, afirmando que no se puede tener avance al concentrarse el poder en un solo grupo. Cabe mencionar que en la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado ocurrió una situación similar hace algunos años, donde el divisionismo entre los socios provocó la creación de una nueva Asociación.

Recreación en pausa. Desde hace ya varios días se venía diciendo de una supuesta contaminación del río Mocorito en la zona de la Alameda, en la entrada a la cabecera municipal de Angostura, pues al parecer desde las inundaciones del pasado mes de septiembre el municipio no se ha recuperado por completo, y esta situación en el río ha afectado las actividades recreativas en la zona, por lo que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez señala que se está analizando el agua para determinar el nivel de contaminación que existe. Mientras tanto, la zona permanecerá al margen de las actividades turísticas, que es lo fuerte en lo que se está centrando la administración.

Nadie se escapa. Muchas personas, en alguna ocasión, han sido víctimas de llamadas de extorsión o fraudulentas, otras más no han caído, pero lo que sí es seguro que nadie se salva de esta práctica delictiva, pues el director del Sistema DIF Municipal en Angostura, Ángel Andrey Angulo Zambada, recibió una llamada de este tipo, pero el colmo de ello fue que el supuesto extorsionador se hacía pasar por empleado del DIF, dándole instrucciones de acciones que debía hacer, pero el ‘teatrito’ se le cayó cuando el funcionario comenzó a cuestionarlo, y es que como director del DIF conoce muy bien todos los programas que manejan y no le van a venir a hablar de ellos. Es por eso que llama a la población a tener precaución ante este tipo de llamadas y no caigan en extorsiones.

Nuevo delegado. La Delegación de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado tendrá nuevo titular, ya que de acuerdo con su ahora extitular, Enrique Pérez Ramírez, se cumplieron los tiempos, motivo por el cual notificó su salida el pasado jueves. Ahora el exregidor, Leobardo López Montoya, será el encargado del puesto y los retos que implica en el tema de gestiones. El nuevo delegado enfrentará una de las tareas pendientes, que es mejorar las condiciones del servicio de transporte público y una mayor supervisión de algunas prácticas inapropiadas en que incurren algunos conductores, como mantener encendido el aire acondicionado en días en que se presenta un clima frío, lo que ha generado quejas de los usuarios, además del exceso de pasajeros que pone en riesgo a la ciudadanía que, al saturarse el cupo del transporte, se quedan a escasos metros de la puerta. Se dice que en pocos días se realizará la toma de protesta, por lo que es importante que su plan de trabajo a implementar incluya no solo también las gestiones de apoyo, como a la Escuela de Educación Vial, que bastante falta le hace una rehabilitación de infraestructura.