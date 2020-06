El campeón All Knights lidera la Liga latina de LoL

México.- El campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, el chileno All Knights, cerró la primera semana del Clausura 2020 en el primer puesto de la clasificación, pese a no tener plantilla completa.

Junto a los caballeros, los Azules Esports e Infinity Esports comparten el primer puesto de la tabla de posiciones al sumar dos puntos (un punto por victoria) tras la primera jornada.

En su primer partido, All Knights venció a Isurus, en una reedición de la final del Apertura 2020. Los chilenos recurrieron al suplente argentino Manuel 'Pancake' Scala para ocupar el puesto de carrilero central, debido a que el titular, el chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero, aún no llega a México.

Pancake cerró su primera partida con tres asistencias y dos muertes, pero el que destacó en el equipo ante el tiburón, fue el refuerzo en la jungla, Jesús 'Grell' Loya, con dos asesinatos y una tercia de asistencias.

En su partida del domingo, All Knights derrotó al semifinalista Rainbow7, que tampoco ha podido traer a su carrilero central titular, el chileno Tomás 'Aloned' Díaz.

Como 'mid laner', el arcoiris alineó Francisco 'Leza' Jara, quien cumplió ese rol el torneo pasado y puso de tirador, el nuevo rol de Leza, al suplente Mario 'MarioMe' Reyes.

Pancake pasó de carrilero central a tirador, su posición natural, y el coreano Noh 'Alive' Jin-wook tomó la 'midlane'. Scala fue el mejor en la Grieta del Invocador en la victoria ante Rainbow7 con tres asesinatos y seis asistencias.

Los Azules tomaron el liderato al derrotar el primer día a Rainbow7, en una partida polémica ya que a la escuadra chilena se le fue la luz en su casa, mas regresó minutos después.

Sin embargo, la sinergia de los chilenos Sebastián 'Cody' Quispe, Bastián 'IceBox' Almonacid y Nicolás 'KreshtDoo' Díaz, con cuatro asesinatos cada uno, le dieron su primer punto a la filial de la Universidad Católica de Chile.

El domingo, los Azules lograron un triunfo valioso ante XTEN Esports, escuadra contra la que pelean por no descender a los circuitos nacionales.

Azules aprovechó otro buen día de KreshtDoo, con otro cuatro asesinatos, y del refuerzo uruguayo, Santiago 'Xypherz' de León, para conseguir el primer liderato de su historia en la LLA.

Infinity Esports, quien en el Apertura fue eliminado en los cuartos de final, derrotó a Pixel Esports Club, gracias en gran parte a ocho asesinatos y seis asistencias de su tirador, Matías 'WhiteLotus' Musso.

En el partido del domingo, Infinity firmó una partida perfecta ante Furious, el último puesto del Apertura. La organización costarricense no sufrió ningún asesinato y tiró las 11 torres enemigas.

Tabla de posiciones tras la semana 1

Equipo Puntos

All Knights 2

Azules 2

Infinity 2

Isurus 1

XTEN 1

Rainbow7 0

Pixel 0

Furious 0.

