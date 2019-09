Ella es la “abuelita gamer”; tiene más de 28 mil suscriptores en Youtube

Japón.- La youtuber Mori Hamako, la Gamer Grandma comparte desde 2014 su afición por los videojuegos, que la han acompañado por más de 40 años.

Comenzando en 1981 con una Cassette Vision, seguido de la FamiCom, o NES de Nintendo, seguide de una larga trayectoria como gamer, en algún momento saltó a los juegos para PC.

Ella ha jugado títulos de las franquicias The Legend of Zelda, Final Fantasy, Resident Evil, The Elder Scrolls y Battlefield, entre otros muchos.

Puedes ver sus partidas en PlayStation 4 que transmite en su canal de YouTube que ya cuenta con más de 28 mil suscriptores a su canal, Gamer Grandma.