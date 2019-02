En 6 años no se lavó el miembro y tuvo relaciones con 40 mujeres

Desesperado por la situación en la que se encontraba, un joven de 24 años llamado Zach acudió al programa británico The Sex Clinic para solucionar un grave problema.

Durante seis años nueve meses no se lavó su miembro por lo que sus problemas comenzaron. Su prepucio había comenzado a sentirse "apretado" mientras sostenía relaciones sexuales y tenía un inusual olor que impregnaba todo a su alrededor, esto, de acuerdo a la declaración del chico en el programa The Sex Clinic.

Desde hace nueve meses Zach el malestar comenzó pero el joven ignoró. Recientemente se percató que algo estaba mal en su pene y se alarmó.

"Huele asqueroso. No puedo tener esto más tiempo. A veces dejo el sexo sin terminar y eso me hace sentir que he fallado", dijo.