Epic Games se inspira en Among Us para el modo de 'Impostores' y causa polémica

Epic Games lanzó 'Impostores' en el mes de agosto, un nuevo modo de juego de Fornite que causó mucha controversia por su parecido con el famoso juego 'Among Us'.

De hecho causó polémica debido a que la evidente similitud entre los dos títulos eran innegable, de hecho la mecánica y la manera de jugarlo eran básicamente las mismas.

La introducción del modo Imposters para Fornite fue tan grande que los desarrolladores de Innersloth, los creadores de Among Us, criticaron cruelmente a Epic Games.

Cabe mencionar que Imposters sea una copia de Among Us no sorprende a nadie en la comunidad de jugadores. Lo que es realmente único es la forma en que Epic Games lo admite.

Lo que todavía se desconoce es que este reconocimiento se da en el contexto de una "tregua" entre las dos empresas; o si hay algún condimentolegal detrás de él que no ha sido divulgado públicamente.

¿En qué consiste Fornite: Impostores?

En este juego, Epic Games reúne a ocho jugadores, bajo el papel de agentes de la seguridad, que tiene el objetivo de proteger un lugar. Sin embargo, uno de estos jugadores no tiene intenciones claras y depende del resto de jugadores detectar quien es el impostor (exactamente igual que Among Us). Mientras, los agentes deben realizar tareas que han sido asignadas, a la vez que deben perseguir al resto para ver quié está haciendo fechorías y evitar caer a manos del asesino o impostor, quien, a su vez, tratará de entorpecer la jugada de sus compañeros.