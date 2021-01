Es GRATIS. Llega servicio de streaming de Samsung a México

México.- El servicio de streaming gratuito llamado Samsung TV Plus llega a México para ofrecer 22 canales en las pantallas inteligentes de la compañía coreana.

Los canales incluidos no requieren descargas, ni suscripciones, por lo que no se solicita ingresar un método de pago para ver el contenido. Lo único que se necesita es una conexión a internet, además de la instalación de la aplicación.

Para garantizar que los contenidos son adecuados para toda la familia, Samsung ha curado la programación, por lo que tampoco es necesario establecer parámetros de control parental para restringir los canales a menores de edad.

"Tenemos un comité de contenido global que analiza todas las propuestas para definir cuál es el contenido que va en línea con la estrategia", explicó en la presentación Michel Evans, responsable de Samsung TV Plus en México.

"La estrategia en general es llevar contenidos que sean de corte familiar, no buscamos tener cosas para audiencias adultas, tenemos que cuidar que nuestras audiencias siempre tengan acceso a contenido de calidad, pero que también esté limpio de violencia o de cosas que puedan ser censurables".

Por el momento, Samsung TV Plus estará disponible únicamente en pantallas de la compañía, para los modelos de 2018 en adelante. Samsung estima que la app podría estar disponible para dispositivos móviles hasta diciembre de 2021.

Samsung TV Plus ha estado disponible desde hace casi 3 años en Estados Unidos y actualmente cuenta con más de 150 canales en dicho país, algunos de propiedad de Samsung.

Los canales que estarán habilitados inicialmente en Samsung TV Plus durante su llegada a México son Tastemade, Bloomberg Television, Euronews, Flash TV, Pongalo Novela Club, The Pet Collective, BCC Gaming, Fail Army, Saber Más, Hard Knocks, Qwest TV, Runtime, MyTime Movie Network, Tu Cine, Cine Sureño, Insight TV, Stingray Naturescape, Demand Africa, Chiquilines, InWonder, People Are Awesome y WeatherSpy.

La programación cuenta con canales tanto en español, como en inglés.

A decir de Evans, cada mes llegarán más canales a Samsung TV Plus en México, y aunque no se planea lanzar producciones originales en 2021, la compañía está interesada en formar alianzas con empresas nacionales, para que en el futuro lleguen producciones locales a la plataforma.